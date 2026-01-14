Diário do Nordeste
Lucero rescinde com o Fortaleza e acerta com a Universidad de Chile em negociação sem custos

Atacante argentino abriu mão de mais de um ano de contrato com o Tricolor de Aço

Escrito por
Fernanda Alves e Brenno Rebouças producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:04)
Jogada
Legenda: Agente de Lucero revela propostas pelo atacante do Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Após muitas idas e vindas nas negociações, o atacante Lucero acertou a rescisão contratual com o Fortaleza e vai defender a Universidad de Chile. O jogador deixou o Tricolor de Aço e firmou contrato de dois anos com a equipe chilena, com cláusula de renovação por mais uma temporada.

A expectativa é que Lucero chegue ao Chile até o fim desta semana, conforme apurou o Diário do Nordeste. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo.

No acordo com o Fortaleza, Lucero abriu mão de mais de um ano de contrato. Para a conclusão do processo, resta apenas a parte burocrática, já que o entendimento entre as partes foi firmado de forma verbal.

A ida do atacante para a Universidad de Chile era especulada desde o fim de 2025. Ao longo do período, diferentes modelos de negociação chegaram a ser discutidos, como divisão do pagamento salarial, empréstimo e, por fim, a rescisão contratual. Lucero custou ao Fortaleza mais de R$ 10 milhões, em uma contratação que envolveu um processo conturbado com o Colo-Colo-CHI.

Com a camisa do Tricolor de Aço, Lucero disputou 176 partidas, marcou 58 gols e deu 14 assistências. “El Gato” conquistou a confiança do torcedor principalmente nas temporadas de 2023, quando marcou 24 gols, e 2024, com 23. Já em 2025, viveu sua pior fase no clube, balançando as redes apenas 11 vezes, a última no dia 10 de maio.

