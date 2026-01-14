Fortaleza encaminha venda milionária de Herrera ao RB Bragantino; veja valor

O atacante Herrera está próximo de deixar o Fortaleza e acertar transferência definitiva para o Red Bull Bragantino. O clube cearense estipulou o valor de R$ 25 milhões para a venda do atleta, mas as conversas avançam com uma proposta baseada em cerca de R$ 20 milhões, além do empréstimo de um jogador do RB Bragantino ao Leão do Pici.

É importante destacar que o Fortaleza não terá direito a receber todo o valor da negociação. De acordo com esclarecimento do então CEO Marcelo Paz, um parceiro comercial custeou a compra de Herrera para o Fortaleza. No caso de uma venda, o clube precisará ressarcir o parceiro comercial que investiu na compra de Herrera, mas ficará com parte do valor.

A negociação da venda de Herrera para o RB Bragantino também prevê bônus atrelados a metas que poderão ser cumpridas por Herrera no novo clube. A informação foi divulgada inicialmente pelos jornalistas César Luis Merlo e Afonso Ribeiro, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Herrera chegou ao Fortaleza em julho de 2025, vindo do Argentinos Juniors. Na reta final da temporada, o argentino se destacou com a camisa tricolor: foram 21 partidas disputadas, com dois gols marcados e cinco assistências.

Na contratação, o Fortaleza adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador e manteve opção de compra de mais 20% ao longo do contrato. O vínculo de Herrera com o clube cearense é válido até 2030.