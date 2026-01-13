Estudiantes tenta contratação do lateral-direto Mancuso; atleta dá preferência ao Fortaleza

O lateral-direito Eros Mancuso volta a ser alvo de clubes da Argentina. Desta vez, o Estudiantes demonstrou interesse na contratação do atleta, conforme apuração do Diário do Nordeste. O atleta planeja seguir no Tricolor de Aço.

Mancuso tem valor cotado em U$3 milhões de dólares. A equipe argentina fez a consulta, mas o Fortaleza teria pedido um empréstimo e isso estagnou a negociação, como apurou o Diário do Nordeste. Mancuso aceitou uma redução salarial para permanecer no Fortaleza, equipe em que está adaptado e dá preferência para permanecer, confirmou o staff do jogador.

O lateral está no Fortaleza desde 2024. O atleta tem 60 jogos, dois gols e sete assistências no Leão. Antes de vir para o Brasil, o atleta estava no Estudiantes. No clube, foram 68 jogos, sete gols e duas assistências. A outra equipe do futebol argentino que tentou levar o jogador foi o Racing, mas não vingou.