Martínez rescinde com o Fortaleza para acertar com time da Série A; veja detalhes

Volante acertou com o Vitória, que não pagará compensação financeira ao Fortaleza

Escrito por
Brenno Rebouças, Fernanda Alves e Daniel Farias producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:17)
Jogada
Legenda: Emmanuel Martínez, volante do Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O meio-campista argentino Emmanuel Martínez não permanecerá no Fortaleza para a temporada 2026 e já tem destino definido. O Diário do Nordeste apurou que o volante vai rescindir contrato com o Leão para acertar com o Vitória.

Já há um acordo entre as partes envolvidas, restando apenas a rescisão com o Fortaleza ser oficializada para que Martínez seja anunciado pelo Vitória. O jogador e o Fortaleza ainda alinham detalhes da rescisão, já que Martínez tinha contrato até junho de 2027.

Na negociação, o Vitória não pagará nada ao Fortaleza, já que Martínez ficará livre no mercado após rescindir com o Leão. Quando fechou com o volante, em 2024, o time cearense desembolsou R$ 8 milhões pela compra de 80% dos direitos econômicos.

Martínez tem 31 anos e disputou duas temporadas com a camisa do Fortaleza (2024 e 2025). Ao todo, foram 56 jogos, dois gols e cinco assistências. Em 2025, perdeu espaço e chegou a ser afastado do time principal do Tricolor do Pici.

