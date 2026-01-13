Diário do Nordeste
Benevenuto rescinde com o Fortaleza e acerta com o Sport

Zagueiro tinha contrato com o Leão até o fim de 2026

Escrito por
Fernanda Alves e Vladimir Marques producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:46)
Jogada
Legenda: Benevenuto deixou o Fortaleza e acertou com o Sport
Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

O zagueiro Marcelo Benevenuto rescindiu contrato com o Fortaleza. O defensor tinha contrato até o fim de 2026 e fechou com o Sport, rival do Leão de Aço na Série B. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Após dois empréstimos seguidos, para Coritiba em 2024 e Criciúma em 2025, ele retornou ao clube no segundo semestre de 2025. Benevenuto retornou lesionado, se recuperou no Fortaleza, mas mas não entrou em campo. O Fortaleza usou uma cláusula contratual na qual poderia pedir o retorno imediato do atleta.

PELO FORTALEZA

Pelo Tricolor do Pici, o zagueiro disputou140 jogos e marcou 5 gols, tendo sido contratado em 2021 vindo do Botafogo. O último jogo pelo Leão foi em 2024, contra o Barbalha, na goleada de 5 a 0 pelo Campeonato Cearense.

