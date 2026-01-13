Fortaleza terá votação para novo Conselho da SAF nesta quarta-feira, e membros devem ser aprovados

A assembleia que vai definir o novo Conselho de Administração da SAF do Fortaleza acontece nesta quarta-feira (14). Cinco nomes foram indicados para a composição que os conselheiros terão que aprovar ou não, sendo eles: Aniele Pinzon, Bruno Acioli Lins, Bruno Cals de Oliveira, Júlio Marcus Sousa Correia e Carlos Eduardo Barros Jucá.

O Diário do Nordeste apurou que as conversas internas apontam pela aprovação dos indicados pela Associação do Fortaleza e a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. Com a aprovação, os cinco irão cumprir o mandato de 2026-2027.

A primeira chamada será às 18h30 e a segunda, às 19h. Votam os 350 conselheiros do Fortaleza e para validar é necessário a aprovação de maioria simples da assembleia. A reunião será híbrida (virtual e presencial). O voto presencial, será no auditório da AABB, localizado na Rua Barão de Studart, 2917, bairro Dionísio Torres.

A resolução 01.2025 do Estatuto da SAF define que só podem participar à distância, conselheiros que não residem em Fortaleza e Região Metropolitana, ou aqueles que estão em viagem a trabalho pelo clube.

Os atuais integrantes do Conselho de Administração do Fortaleza: Fabiano Barreira, Bruno Cals, Bruno Acioli, Zacarias Benzemar e Lauro Chaves Neto, tiveram o mandato encerrado no dia 15 de dezembro.

Conforme o protocolo serão realizadas duas chamadas para marcar a presença dos conselheiros e inicia a votação. A expectativa é que a definição aconteça ainda na noite desta quarta. No caso de não aprovação, a atual composição segue até uma nova posse.