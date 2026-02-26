Santos x Vasco: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 4ª rodada da Série A
Santos e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (26) às 19h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Peixe é o 20º colocado com apenas 1 ponto em 3 partidas nesta Série A. No Paulistão, o Santos foi eliminado nas quartas pelo Novorizontino.
Já o Vasco é o 19º com 1 ponto em 3 partidas. No Carioca, perdeu para o Fluminense no jogo de ida da semifinal do Carioca, causando a demissão de Fernando Diniz.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Sportv e do Premiere
Palpites
Prováveis Escalações
Santos:
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo (Miguelito) e Neymar; Rony e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Vasco da Gama:
Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Spinelli e Marino Hinestroza (Nuno Moreira). Técnico (interino): Bruno Lazaroni
Arbitragem:
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);
Quarto árbitro: Iudiney Cesar Rocha e Silva (PI);
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).