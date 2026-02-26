Diário do Nordeste
Flamengo x Lanús na Recopa Sul-Americana: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na final da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:56)
Jogada
Legenda: O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira pela Recopa Sul-Americana
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Lanús se enfrentam nesta quinta-feira (26) na Recopa Sul-Americana, em partida válida pelo jogo de volta da final. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

No jogo de ida, o Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0. Para ser campeão, o time de Filipe Luís tem que vencer por dois gols de diferença.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+ Premium

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Carrera e Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

FLAMENGO X LANÚS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana
  • Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 26/02/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
Jogada

