Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:27)
Jogada
Legenda: Arrascaeta comemora gol do Flamengo na Série A
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (26)

EUROPA LEAGUE

  • 14h45 | Stuttgart x Celtic | CazéTV
  • 14h45 | Estrela Vermelha x Lille | CazéTV
  • 14h45 | Viktoria Plzen x Panathinaikos | CazéTV
  • 14h45 | Ferencváros x Ludogorets | CazéTV
  • 17h | Nottingham Forest x Fenerbahçe | CazéTV
  • 17h | Bologna x Brann | CazéTV

CONFERENCE LEAGUE

  • 14h45 | Fiorentina x Jagiellonia Bialystok | CazéTV
  • 14h45 | Samsunspor x Shkendija | CazéTV
  • 14h45 | Rijeka x Omonia | CazéTV
  • 14h45 | Celje x Drita | CazéTV

CAMPEONATO SAUDITA

  • 16h | Al Riyadh x Al Ahli | Canal GOAT e Sportv
  • 16h | Al Fateh x Damac | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 17h15 | Racing x Independiente Rivadavia | Disney+
  • 19h30 | River Plate x Banfield | ESPN 2 e Disney+

BRASILEIRÃO

  • 19h | Santos x Vasco | Sportv e Premiere

PRÉ-LIBERTADORES

  • 19h | Guaraní-PAR x Juventud | ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 | Tolima x Deportivo Táchira | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO CEARENSE

  • 19h | Ferroviário x Floresta | TV Ceará, TVC Esporte Clube e FCF TV

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 19h30 | Carlos Renaux x Marcílio Dias | SportyNet e Metrópoles Esportes

CAMPEONATO URUGUAIO

  • 20h | Montevideo City Torque x Defensor | Disney+

COPA DO BRASIL

  • 20h | Ceará x Primavera-SP | Prime Video
  • 21h30 | Portuguesa x Altos | Sportv e Premiere

RECOPA SUL-AMERICANA

  • 21h30 | Flamengo x Lanús | ESPN e Disney+

CONCACAF CHAMPIONS CUP

  • 21h | Philadelphia Union x Defence Force | Disney+

AMISTOSO

  • 21h | Inter Miami x Independiente del Valle | Disney+
Assuntos Relacionados

Jogada

Flamengo x Lanús na Recopa Sul-Americana: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam na final da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 29 minutos
Foto de Arrascaeta, jogador de futebol, comemorando gol do Flamengo na Série A

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026

Daniel Farias Há 39 minutos
Matheusinho comemora gol

Jogada

Ceará x Primavera-SP: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vovô tem confronto decisivo com o Fantasma de Indaiatuba, pela Copa do Brasil, antes das finais do Campeonato Cearense

Samuel Conrado Há 2 horas

Jogada

Ferroviário x Floresta: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3º lugar do Campeonato Cearense

Vladimir Marques 26 de Fevereiro de 2026
paulão

Jogada

Paulão, ex-Fortaleza, se aposenta aos 40 anos e lamenta saída do Tricolor

Atleta defendeu o Leão do Pici nos anos de 2019 e 2020

Redação 25 de Fevereiro de 2026
Sanchez regularizado

Jogada

Ceará ganha mais uma opção de atleta para a estreia na Copa do Brasil

Lateral-esquerdo Sanchez é regularizado e pode jogar contra o Primavera-SP

Brenno Rebouças 25 de Fevereiro de 2026