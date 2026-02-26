Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (26)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (26) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (26)
EUROPA LEAGUE
- 14h45 | Stuttgart x Celtic | CazéTV
- 14h45 | Estrela Vermelha x Lille | CazéTV
- 14h45 | Viktoria Plzen x Panathinaikos | CazéTV
- 14h45 | Ferencváros x Ludogorets | CazéTV
- 17h | Nottingham Forest x Fenerbahçe | CazéTV
- 17h | Bologna x Brann | CazéTV
CONFERENCE LEAGUE
- 14h45 | Fiorentina x Jagiellonia Bialystok | CazéTV
- 14h45 | Samsunspor x Shkendija | CazéTV
- 14h45 | Rijeka x Omonia | CazéTV
- 14h45 | Celje x Drita | CazéTV
CAMPEONATO SAUDITA
- 16h | Al Riyadh x Al Ahli | Canal GOAT e Sportv
- 16h | Al Fateh x Damac | Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO ARGENTINO
- 17h15 | Racing x Independiente Rivadavia | Disney+
- 19h30 | River Plate x Banfield | ESPN 2 e Disney+
BRASILEIRÃO
- 19h | Santos x Vasco | Sportv e Premiere
PRÉ-LIBERTADORES
- 19h | Guaraní-PAR x Juventud | ESPN 4 e Disney+
- 21h30 | Tolima x Deportivo Táchira | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO CEARENSE
- 19h | Ferroviário x Floresta | TV Ceará, TVC Esporte Clube e FCF TV
CAMPEONATO CATARINENSE
- 19h30 | Carlos Renaux x Marcílio Dias | SportyNet e Metrópoles Esportes
CAMPEONATO URUGUAIO
- 20h | Montevideo City Torque x Defensor | Disney+
COPA DO BRASIL
- 20h | Ceará x Primavera-SP | Prime Video
- 21h30 | Portuguesa x Altos | Sportv e Premiere
RECOPA SUL-AMERICANA
- 21h30 | Flamengo x Lanús | ESPN e Disney+
CONCACAF CHAMPIONS CUP
- 21h | Philadelphia Union x Defence Force | Disney+
AMISTOSO
- 21h | Inter Miami x Independiente del Valle | Disney+
