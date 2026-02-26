Ferroviário x Floresta: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Floresta e Ferroviário se enfrentam nesta quinta-feira (26) às 19h, no estádio Presidente Vargas, pela disputa do 3º lugar do Campeonato Cearense 2026.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV e TVC.

Palpites

Como chegam as equipes

As duas equipes foram eliminadas na semifinal do Campeonato Cearense. O Ferroviário sofreu duas derrotas por 2x0 para o Fortaleza, enquanto o Floresta foi derrotado pelo Ceará por 3x0 e 4x0.

Assim, disputam a partida única, que vale uma vaga na Copa do Brasil 2027.

Como não há vantagem no confronto em jogo único, se as equipes empatarem no tempo normal a partida irá para os pênaltis.

Prováveis Escalações

Floresta



Tiepo, Eliandro, Eduardo, João Victor, Marco Antônio, Diego Matos, Danrley, Guilherme Borges, Bismark, Matheusinho, João Celeri

Ferroviário



Sivaldo Júnior, Ramires,Léo Paraíso, Iago Fabrício e Pedrinho, Luan, Lucas Black, Thálisson, Yair Mena, Jefinho e Kiuan

Arbitragem

Árbitro: Antônio Magno Lima Cordeiro (CBF Elite)

Árbitro Assistente 1: Yuri Rodrigues Cunha (CBF Elite)

Árbitra Assistente 2: Ingrede Santos (CBF Elite)

VAR: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CBF Elite)