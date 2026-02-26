Diário do Nordeste
Ferroviário x Floresta: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 3º lugar do Campeonato Cearense

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ferroviário e Floresta se enfrentam pelo 3º lugar do Cearense
Foto: Lenilson Santos / ASCOM Floresta

Floresta e Ferroviário se enfrentam nesta quinta-feira (26) às 19h, no estádio Presidente Vargas, pela disputa do 3º lugar do Campeonato Cearense 2026.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV e TVC.

Palpites

Como chegam as equipes

As duas equipes foram eliminadas na semifinal do Campeonato Cearense. O Ferroviário sofreu duas derrotas por 2x0 para o Fortaleza, enquanto o Floresta foi derrotado pelo Ceará por 3x0 e 4x0.

Assim, disputam a partida única, que vale uma vaga na Copa do Brasil 2027.

Como não há vantagem no confronto em jogo único, se as equipes empatarem no tempo normal a partida irá para os pênaltis.

Prováveis Escalações

Floresta
 
Tiepo, Eliandro, Eduardo, João Victor, Marco Antônio, Diego Matos, Danrley, Guilherme Borges, Bismark, Matheusinho, João Celeri 

Ferroviário
 
Sivaldo Júnior, Ramires,Léo Paraíso, Iago Fabrício e Pedrinho, Luan, Lucas Black, Thálisson, Yair Mena, Jefinho e Kiuan

Arbitragem

Árbitro: Antônio Magno Lima Cordeiro (CBF Elite)
Árbitro Assistente 1: Yuri Rodrigues Cunha (CBF Elite)
Árbitra Assistente 2: Ingrede Santos (CBF Elite)
VAR: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CBF Elite)

