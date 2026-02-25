Diário do Nordeste
Ceará ganha mais uma opção de atleta para a estreia na Copa do Brasil

Lateral-esquerdo Sanchez é regularizado e pode jogar contra o Primavera-SP

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:43)
Jogada
Legenda: Sanchez já treina há uma semana em Porangabuçu
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará ganhou mais um atleta para estrear na disputa da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (26), contra o Primavera-SP, no Castelão. O lateral-esquerdo Sanchez foi regularizado e pode ser escalado pelo técnico Mozart para a partida.

Cria da base alvinegra, Sanchez já treina em Porangabuçu há uma semana. A última partida oficial dele, pelo Noroeste-SP, foi dia 15 de fevereiro, há dez dias. Como estava em atividade, a parte física não deve ser um problema para o jogador, que chega para ser opção à Fernando, titular absoluto do Vovô.

Com Mozart na borda do gramado, Fernando disputou todas as partidas e com a proximidade do primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense, marcado para domingo, às 18 horas, a comissão técnica do clube pode optar por descansar o camisa 6 e promover a estreia de Sanchez.

Além disso, o último reforço anunciado pelo Ceará não pode jogar as finais do Campeonato Cearense, porque foi regularizado fora do prazo estabelecido no regulamento do Estadual, portanto só tem condições de disputar a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B do Brasileiro.

Na atual temporada, Sanchez fez oito partidas e deu uma assistência no Campeonato Paulista. Com 30 anos, ele retorna a Porangabuçu após dez anos, com passagens por dez equipes, inclusive uma em Portugal.

 
