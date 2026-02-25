Diário do Nordeste
Ex-Fortaleza, Adam Bareiro estreia com dois gols pelo Boca Juniors; veja

O centroavante paraguaio foi titular nesta terça-feira (24)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
Jogada

Ex-Fortaleza, o atacante paraguaio Adam Bareiro estreou pelo Boca Juniors com dois gols nesta terça-feira (24). No estádio de La Bombonera, o atleta brilhou e garantiu a vitória por 2 a 0 contra o Gimnasia pela Copa da Argentina.

A saída do Leão foi oficializada na última sexta (21). Na ocasião, a equipe acertou a venda por cerca de US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões).

