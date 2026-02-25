Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carpini exalta poder de reação em classificação do Fortaleza: 'Resgata a confiança'

Tricolor de Aço venceu o Maguary por 4x3 no Castelão e avançou na Copa do Brasil

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 01:24)
Jogada
Legenda: Thiago Carpini avaliou a classificação do Fortaleza
Foto: KID JUNIOR / SVM

O técnico Thiago Carpini avaliou a classificação do Fortaleza para a 3ª Fase da Copa do Brasil, ao vencer o Maguary por 4x3 no Castelão. A equipe leonina perdia até os 19 do 2º tempo, mas buscou a virada com gols aos 37 e 49.

"Mentalmente temos que nos fortalecer e  sermos equilibrados. E dessa maneira, com este espirito de luta, de buscar o resultado, trás de novo a confiança, resgata a confiança do torcedor". 

Apoio do torcedor

O treinador afirmou que entende a cobrança do torcedor, mas que a vitória pode trazer a torcida

"É um processo, de reconquista. O torcedor não tem ideia da importância dele, desse processo de construção. E a vitória é um passo de proximidade de fortalecer os elos e trazer o torcedor para o nosso lado".

 

Assuntos Relacionados

Jogada

Carpini exalta poder de reação em classificação do Fortaleza: 'Resgata a confiança'

Tricolor de Aço venceu o Maguary por 4x3 no Castelão e avançou na Copa do Brasil

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Herói com gol, Prior, avalia classificação: 'Erros fazem parte, mas temos que deixar o nosso melhor'

Meia marcou seu primeiro gol no ano, o da classificação do Fortaleza contra o Maguary no Castelão pela Copa do Brasil

Vladimir Marques Há 2 horas
jogador

Jogada

No sufoco, Fortaleza vence o Maguary-PE por 4 a 3 e avança para a 3ª fase da Copa do Brasil

Tricolor superou o adversário com placar de 4 a 3

Crisneive Silveira 24 de Fevereiro de 2026
aviao

Jogada

Jornalista detalha como chega o Maguary, rival do Fortaleza que faz primeira viagem de avião

Equipe enfrenta o Leão do Pici nesta terça-feira (24) na segunda fase da Copa do Brasil

Daniel Farias 24 de Fevereiro de 2026
Arbitragem de fora Clássico-Rei

Jogada

Ceará e Fortaleza pedem árbitro Fifa para finais do Cearense 2026 e quadro será “misto”

Quadro de arbitragem terá dois profissionais de fora e seis do quadro da FCF

Brenno Rebouças 24 de Fevereiro de 2026

Jogada

Ferroviário empresta Thiago Pulga e mais dois jogadores para times da Série B Cearense

Tubarão da Barra emprestou jogadores para Caucaia e Barbalha

Vladimir Marques 23 de Fevereiro de 2026