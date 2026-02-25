Carpini exalta poder de reação em classificação do Fortaleza: 'Resgata a confiança'

O técnico Thiago Carpini avaliou a classificação do Fortaleza para a 3ª Fase da Copa do Brasil, ao vencer o Maguary por 4x3 no Castelão. A equipe leonina perdia até os 19 do 2º tempo, mas buscou a virada com gols aos 37 e 49.

"Mentalmente temos que nos fortalecer e sermos equilibrados. E dessa maneira, com este espirito de luta, de buscar o resultado, trás de novo a confiança, resgata a confiança do torcedor".

Apoio do torcedor

O treinador afirmou que entende a cobrança do torcedor, mas que a vitória pode trazer a torcida

"É um processo, de reconquista. O torcedor não tem ideia da importância dele, desse processo de construção. E a vitória é um passo de proximidade de fortalecer os elos e trazer o torcedor para o nosso lado".