Herói com gol, Prior, avalia classificação: 'Erros fazem parte, mas temos que deixar o nosso melhor'

O meia Lucca Prior foi o herói da classificação do Fortaleza na Copa do Brasil, marcando um gol aos 49 do 2º tempo, contra o Maguary no Castelão.

"Faltava a bola entrar pra nós, mas saimos classificado Graças a Deus. O Carpini adota um estilo de jogo que eu gosto muito, estamos entendendo, propondo. Há falhas ainda, mas vamos nos adaptar, vai dar tudo certo, tenho certeza".

Pior, que marcou seu primeiro gol na temporada, projetou o Clássico-Rei de domingo, no jogo de ida da final do Cearense.

"É trabalhar forte nos próximos dias e fazer um primeiro jogo da final excelente. É corrigir os erros, faz parte, o futebol é assim. Pode estar bem, pode estar mal, masé deixar o nosso melhor dentro de campo".