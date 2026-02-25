Diário do Nordeste
Herói com gol, Prior, avalia classificação: 'Erros fazem parte, mas temos que deixar o nosso melhor'

Meia marcou seu primeiro gol no ano, o da classificação do Fortaleza contra o Maguary no Castelão pela Copa do Brasil

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 00:22)
Jogada
Legenda: Prior marcou o gol da classificação do Fortaleza aos 49 do 2º tempo
Foto: KID JUNIOR / SVM

O meia Lucca Prior foi o herói da classificação do Fortaleza na Copa do Brasil, marcando um gol aos 49 do 2º tempo, contra o Maguary no Castelão.

"Faltava a bola entrar pra nós, mas saimos classificado Graças a Deus. O Carpini adota um estilo de jogo que eu gosto muito, estamos entendendo, propondo. Há falhas ainda, mas vamos nos adaptar, vai dar tudo certo, tenho certeza".

Pior, que marcou seu primeiro gol na temporada, projetou o Clássico-Rei de domingo, no jogo de ida da final do Cearense.

"É trabalhar forte nos próximos dias e fazer um primeiro jogo da final excelente. É corrigir os erros, faz parte, o futebol é assim. Pode estar bem, pode estar mal, masé deixar o nosso melhor dentro de campo". 

