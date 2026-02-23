Ceará e Fortaleza têm decisões na Copa do Brasil antes da final do Cearense; veja jogos

Após confirmarem vaga na grande final do Campeonato Cearense 2026, Ceará e Fortaleza não terão uma semana livre para se preparar para a partida de ida da decisão estadual, marcada para o próximo domingo (1º). Antes disso, Vozão e Leão terão compromissos importantes pela segunda fase da Copa do Brasil 2026.

Por estarem na Série B do Brasileirão, os dois times cearenses entram na Copa do Brasil na segunda fase. Esta etapa da competição é disputada em jogo único, valendo vaga na terceira fase. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis. Diferentemente de anos anteriores, o mandante não joga pelo empate.

Legenda: O Clássico-Rei será disputado na Série B de 2026 Foto: Ismael Soares / SVM

O primeiro a entrar em campo será o Fortaleza. O Leão do Pici recebe o Maguary, de Pernambuco, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), nesta terça-feira (24), às 21h30. O time pernambucano eliminou o Laguna, do Rio Grande do Norte, na primeira fase da Copa do Brasil, vencendo o adversário potiguar por 1 a 0, jogando em casa.

Já o Ceará entra em campo na quinta-feira (26), às 20h, também na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), quando enfrenta o Primavera, de São Paulo. O adversário paulista avançou para a segunda fase da competição depois de eliminar o Araguaína, de Tocantins. O Primavera, mesmo jogando fora de casa, venceu por 3 a 0.

Depois destas decisões, Ceará e Fortaleza se concentrarão na partida de ida da final do Campeonato Cearense 2026. O jogo está marcado para o próximo domingo (1º), às 18h, na Arena Castelão. A partida de volta será disputada no fim de semana seguinte, no domingo (8), nos mesmos horário e local da partida de ida.