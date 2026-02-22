Ceará x Floresta: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Floresta voltam a duelar, neste domingo (22), às 18h, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense. Em busca do tricampeonato estadual, a equipe alvinegra conseguiu boa vantagem ao vencer o primeiro jogo por 3 a 0. Desta vez, o Vovô conta com o apoio do seu torcedor, no estádio Presidente Vargas, para carimbar sua vaga na final.

Nos primeiros 90 minutos da decisão, o Ceará venceu com gols de Rafael Ramos e Vina, duas vezes. O placar dá tranquilidade para Mozart fazer testes na sua equipe, já que tem as novidades do zagueiro Luiz Otávio, que veio do Mirassol, e do centroavante Wendel Silva, que estava no Santa Clara-POR. O time de Mozart ainda não foi derrotado na temporada, com seis vitórias e dois empates.

O Floresta quer continuar e enriquecer sua história estadual. Na semifinal da competição depois de sete anos, a equipe de Leston Júnior precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para as penalidades. A tarefa é árdua, mas o Lobo da Vila Manoel Sátiro segue em busca do sonho de chegar à finalíssima e, para isso, tenta corrigir erros cometidos no primeiro jogo.

ONDE ASSISTIR

A TV Verdes Mares transmite o duelo com imagens. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes para o torcedor. Além disso, você pode conferir pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ COM NOVIDADES

A vitória em meio ao domingo de carnaval deu tranquilidade para Mozart fazer testes na segunda partida. Ao longo da semana, o CT de Porangabuçu passou a contar com os últimos reforços inscritos no estadual: Luiz Otávio e Wendel Silva. Os dois atletas já estão regularizados e podem estrear pelo Ceará no domingo.

Por outro lado, Bruno Ferreira trata entorse no tornozelo e Richard deve começar na meta alvinegra. Já Matheus Araújo trata desconforto muscular na região posterior da coxa esquerda e também fica de fora. Com isso, Fernandinho, Juan Alano e Matheusinho são opções para a vaga do camisa 8 da equipe.

Legenda: Com duas bolas na rede na semana passada, Vina chegou aos seis gols e se isolou na artilharia do Campeonato Cearense Foto: Thiago Gadelha/SVM

Quem já se recuperou e pode retornar à equipe é o lateral-direito Alex Silva, que tratou um edema na coxa e voltou no primeiro jogo da semifinal. Vina sentiu desconforto no joelho nos últimos treinos e também vira dúvida para a partida.

Com 19 gols marcados em oito jogos, o Ceará tem Vina como artilheiro na temporada, com seis bolas nas redes adversárias. O camisa 29 fica à frente de Matheus Araújo, com quatro gols, seguido por Lucca e Pedro Henrique, que têm dois tentos assinalados. A lista de quem marcou uma vez tem Gilmar, Fernandinho, Juan Alano, Enzo e Rafael Ramos.

O duelo contra o Floresta acontece na primeira semana decisiva que o Vovô tem na temporada. Na próxima quinta (26), a equipe duela com o Primavera, em jogo único, pela segunda fase da Copa do Brasil, na Arena Castelão. O confronto será poucos dias antes de uma possível decisão de final do estadual, que ocorre no próximo final de semana.

LOBO QUER SURPREENDER

A semana de preparação no CT Felipe Santiago foi de correções na equipe alviverde após a derrota no primeiro jogo. O Floresta não tem novas baixas para o confronto deste domingo e a lista de ausências tem três atletas lesionados: goleiro Jeferson, zagueiro Valdo e o volante Guilherme. A expectativa fica por conta do ponta Rafinha, que estava na transição para os treinos com bola no último boletim médico.

A derrota por três gols de diferença foi um “banho de água fria” no elenco alviverde. Na preparação, ao longo da semana, o treinador Leston Júnior falou sobre a frustração, mas mantém a confiança em alta para o jogo da volta. Inclusive, o duelo diante do Ceará marca a partida de número 100 do treinador à frente do Floresta.

"Nós sentimos bastante, no primeiro momento, muito por conta do enredo do primeiro jogo. Nós tínhamos condições de fazer uma partida melhor e acabamos nos cobrando muito nesse sentido. Mas, imediatamente, depois dessa cobrança, nós canalizamos todo nosso esforço na preparação da semana, com intensidade, muita correção, para que a gente consiga, no próximo final de semana, fazer um jogo mais próximo daquilo que nós temos de capacidade para que possamos, aí sim, reproduzir aquilo que produzimos de melhor na competição", avalia Leston. Leston Júnior Técnico do Floresta

Antes de tomar os três gols para o Vovô, o alviverde da Vila Manoel Sátiro tinha tido a defesa vazada em outras três oportunidades. Por outro lado, o Floresta balançou as redes dos seus adversários em sete ocasiões. O lateral-direito Cedric marcou duas vezes, seguido pela fila de atletas com um tento assinalado no ano: Rafinha, Nonato, João Celeri, Eduardo e João Victor.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos (Alex Silva), Gilmar, Éder e Fernando; Richardson (Zanocelo), Lucas Lima e Juan Alano; Pedro Henrique, Fernandinho (Matheusinho) e Wendel Silva (Lucca). Técnico: Mozart.

Floresta: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor, Marco Antônio e Diego Matos; Danrley e Nonato (Guilherme Borges); Bismarck, Matheusinho e Celeri. Técnico: Leston Júnior.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FLORESTA

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 22/02/26 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitra: Léo Simão

Assistente 1: José Moracy de Sousa e Silva

Assistente 2: Camila Ferreira de Sousa

Quarto árbitro: Leandro Martins Marques

Quinto árbitro: Amarília Sampaio Coelho

Árbitro de vídeo (VAR): Magno Cordeiro









