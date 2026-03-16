Neymar desabafa após não ter sido convocado: 'Triste, mas o foco continua'

O atacante Neymar se pronunciou após não ter sido convocado para a Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia. Ausente da lista de Carlo Ancelotti divulgada na tarde desta segunda-feira (16), ele falou em evento de seu time FURIA na Kings League Brasil.

"Vou falar aqui, porque não dá para deixar passar em branco. Obviamente estou chateado, triste, por não ter sido convocado. Mas o foco continua dia após dia, treino após treino, jogo após jogo", disse, em entrevista ao Podpah.

Ausência

Neymar não entra em campo pela Seleção Brasileira desde o dia 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante jogo contra o Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo.

Desde então, não consegue uma sequência de jogos por problemas físicos, como acontece no Santos nesta temporada.

Ele esteve em campo neste domingo (15), pelo Santos contra o Corinthians na Vila Belmiro pelo Brasileirão, mas teve atuação apagada.

Datas dos amistosos

França - 26/03, 17h

Croácia - 31/03, 21h