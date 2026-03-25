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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, 25 de março de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:43)
Jogada
Legenda: O Vitória-BA é um dos favoritos ao título na Copa do Nordeste
Foto: Victor Ferreira / Vitória-BA

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (25)

Liga dos Campeões Feminina da UEFA

  • 14h45 – Real Madrid (F) x Barcelona (F) – ESPN 4 e Disney+
  • 17h00 – Manchester United (F) x Barcelona (F) – ESPN e Disney+

Copa do Nordeste

  • 19h00 – Vitória x Botafogo-PB – SportyNet
  • 19h00 – América-RN x Maranhão – Canal do Benja
  • 19h30 – Itabaiana x CRB – Romário TV

Copa Verde

  • 20h30 – Cuiabá x Tocantinópolis – Canal do Benja

Copa Sul-Sudeste

  • 21h30 – Novorizontino x América-MG – SportyNet
  • 21h45 – Chapecoense x São Bernardo – Xsports
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