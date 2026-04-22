Fortaleza x CRB: acompanhe a transmissão da Verdinha e em Tempo Real

O Fortaleza muda o foco e concentra todas as suas energias na Copa do Brasil, em duelo contra o CRB nesta quarta-feira (22), às 20h30. A partida marca o retorno do Tricolor à Arena Castelão após o impedimento no confronto diante do Criciúma, pela Série B, em razão do show da banda Guns N' Roses.

Acompanhe em Tempo Real