Fortaleza x CRB: acompanhe a transmissão da Verdinha e em Tempo Real
Partida é válida pela 5ª fase da Copa do Brasil de 2026
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:16)
O Fortaleza muda o foco e concentra todas as suas energias na Copa do Brasil, em duelo contra o CRB nesta quarta-feira (22), às 20h30. A partida marca o retorno do Tricolor à Arena Castelão após o impedimento no confronto diante do Criciúma, pela Série B, em razão do show da banda Guns N' Roses.
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