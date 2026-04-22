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Marcelo Negrão celebra título do Norde Vôlei e destaca: 'A Superliga B está mais difícil'

Equipe superou o Montes Claros por 3 sets a 2

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 17:22)
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Legenda: Marcelo Negrão, técnico do Norde Vôlei.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Marcelo Negrão escreveu mais um capítulo importante na história profissional dentro do vôlei. Campeão olímpico com o Brasil como jogador, agora celebra o primeiro título com o Norde como treinador. A equipe cearense conquistou o acesso à Superliga A e subiu ao lugar mais alto do pódio da segunda divisão. O Carcará superou o Montes Claros por 3 sets a 2 em jogo eletrizante realizado nesta terça-feira (2), no ginásio Aécio de Borba.

"A Superliga B, a cada ano, está mais difícil, equilibrada. Jogadores da A estão descendo para a Superliga B. É muito estressante, só passam dois. É uma pressão todo jogo. Esses meninos estão de parabéns. As duas primeiras equipes fizeram um bom espetáculo", afirmou o técnico.

"Para nós aqui foi importante ganhar, porque o voleibol aqui precisa crescer. Esse foi o primeiro título, já vai motivar. Próxima temporada estamos na Superliga A. A gente está vendo uma casa cheia, é muito bom para o nosso esporte. Estou muito feliz", completou. 

O Norde Vôlei chegou à final da Superliga B com a melhor campanha na primeira fase. Foram 12 vitórias e uma derrota com 35 pontos somados. Nas quartas, a equipe liderada por Negrão eliminou o Elase/SC (2 a 0) e superou o Araguari (2 a 1) nas semifinais. Com a vaga na final, o grupo garantiu presença na Superliga A 2026/27.

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