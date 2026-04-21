Norde Vôlei supera Montes Claros e conquista 1º título da Superliga B masculina de vôlei

Foi difícil, foi suado, mas o Norde Vôlei conquistou o primeiro título nacional de um clube cearense na modalidade. Sob comando do campeão olímpico Marcelo Negrão, o Carcará superou o Montes Claros por 3 sets a 2, com parciais de 20-25/25-20/22-25/25-12/15-12. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (21), no Ginásio Aécio de Borba. Quase duas mil pessoas, recorde de público na temporada, lotaram o local em Fortaleza.

O Norde Vôlei chegou à final da Superliga B com a melhor campanha na primeira fase. Foram 12 vitórias e uma derrota com 35 pontos somados. Nas quartas, a equipe liderada por Negrão eliminou o Elase/SC (2 a 0) e superou o Araguari (2 a 1) nas semifinais. Com a vaga na final, o grupo garantiu presença na Superliga A 2026/27.

Como foi o jogo?

O Norde Vôlei errou bastante no início do set e deixou o adversário abrir três pontos. A equipe liderada por Marcelo Negrão demorou um pouco a engrenar e teve dificuldade no saque e no ataque. No entanto, conseguiu se recuperar. No entanto, não foi suficiente para buscar o marcador, que terminou em 20 a 25 para os visitantes.

Legenda: Norde Vôlei enfrentou o Montes Claros nesta terça-feira (21). Foto: Thiago Gadelha/SVM

A segunda etapa começou mais equilibrada, com o Carcará a frente do placar pela primeira vez no jogo. O primeiro ponto de saque da equipe veio com o oposto Caio da Silva, que foi decisivo. A partir daí, o Carcará melhorou o volume de jogo e forçou o erro adversário. O grupo chegou a abrir seis pontos de vantagem e selou o 25 a 20, deixando tudo igual na partida.

Legenda: Caio da Silva, jogador do Norde Vôlei. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Um terceiro set com o Norde mais confiante. A equipe abriu boa vantagem ao crescer na virada de bola e no bloqueio. O MOC relaxou na defesa e viu Sales crescer na disputa, aparecendo bem no ataque e no bloqueio. O time cearense tinha boa vantagem, mas viu o adversário se recuperar e empatar no placar. Numa reta final disputada, a equipe mineira se deu melhor e venceu por 22 a 25.

Legenda: Duelo final ocorreu em jogo único no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha/SVM

O time cearense iniciou bem o penúltimo set e construiu larga vantagem ao chegar ao 16 a 6. Tudo deu certo para o grupo liderado por Negrão, que desmontou a defesa adversária ao virar bola de todos os lados da rede. Com a grande diferença no placar, o ritmo diminuiu. Foi melhor set do Carcará, que forçou o quinto set com placar de 25 a 12.

Legenda: Norde Vôlei conquistou o acesso para a Superliga A. Foto: Thiago Gadelha/SVM



O último set foi de muita tensão e cansaço físico. Vindo de vitória na etapa anterior, o Norde chegou embalado e abriu três pontos. O MOC não descansou até encostar no placar. Mesmo assim, a equipe cearense conseguiu ser melhor na virada de bola nos momentos decisivos para fechar o placar em 15 a 12 e o jogo em 3 sets a 2.