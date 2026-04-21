Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 21 de abril de 2026

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:30)
Jogada
Legenda: O atacante Vini Júnior é uma das principais estrelas do Real Madrid
Foto: Javier Soriano / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, TERÇA (21)

CAMPEONATO BRASILEIRO (FEMININO)

  • 11h | RB Bragantino x Mixto | UOL
  • 16h | Fluminense x Palmeiras | TV Brasil
  • 19h | Cruzeiro x Internacional | N Sports

AFC CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINAL)

  • 13h15 | Machina Zelvia x Shabab Al Ahli | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 14h | Mallorca x Valencia | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h | Athletic Bilbao x Osasuna | ESPN 3 e Disney+
  • 16h30 | Real Madrid x Deportivo Alavés | Disney+
  • 16h30 | Girona x Real Betis | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • 15h45 | Leicester City x Hull City | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Brighton x Chelsea | ESPN e Disney+

COPA DA ITÁLIA (SEMIFINAL)

  • 16h | Inter de Milão x Como | SportyNet

COPA DA FRANÇA (SEMIFINAL)

  • 16h10 | Lens x Toulouse | SportyNet

COPA DO BRASIL (5ª FASE)

  • 17h | Botafogo x Chapecoense | Sportv e Premiere
  • 19h15 | São Paulo x Juventude | Sportv e Premiere
  • 19h30 | Grêmio x Confiança | Prime Video
  • 21h30 | Barra x Corinthians | Prime Video
  • 21h30 | Paysandu x Vasco | Sportv, ge tv e Premiere
