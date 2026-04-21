Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (21)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 21 de abril de 2026
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:30)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta terça-feira (21) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, TERÇA (21)
CAMPEONATO BRASILEIRO (FEMININO)
- 11h | RB Bragantino x Mixto | UOL
- 16h | Fluminense x Palmeiras | TV Brasil
- 19h | Cruzeiro x Internacional | N Sports
AFC CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINAL)
- 13h15 | Machina Zelvia x Shabab Al Ahli | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 14h | Mallorca x Valencia | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h | Athletic Bilbao x Osasuna | ESPN 3 e Disney+
- 16h30 | Real Madrid x Deportivo Alavés | Disney+
- 16h30 | Girona x Real Betis | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
- 15h45 | Leicester City x Hull City | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Brighton x Chelsea | ESPN e Disney+
COPA DA ITÁLIA (SEMIFINAL)
- 16h | Inter de Milão x Como | SportyNet
COPA DA FRANÇA (SEMIFINAL)
- 16h10 | Lens x Toulouse | SportyNet
COPA DO BRASIL (5ª FASE)
- 17h | Botafogo x Chapecoense | Sportv e Premiere
- 19h15 | São Paulo x Juventude | Sportv e Premiere
- 19h30 | Grêmio x Confiança | Prime Video
- 21h30 | Barra x Corinthians | Prime Video
- 21h30 | Paysandu x Vasco | Sportv, ge tv e Premiere
Assuntos Relacionados