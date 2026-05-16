Seleção Brasileira: 10 maiores polêmicas em convocações para Copas do Mundo

Que o Brasil tem milhões de treinadores, todo mundo já sabe. Mas quem define, de fato, quem vai à Copa do Mundo são os técnicos oficiais da Seleção. E na maioria das vezes, eles vão contra a opinião do 'povão' e da imprensa ou acabam cedendo ao apelo popular, tomando decisões que nem sempre vão à favor da razão ao convocar ou não um jogador de grande repercussão.

Veja análise de Tom Barros

Para a Copa de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, a grande questão é a presença ou não de Neymar. E ele já esteve no foco da mesma discussão em 2010, quando foi preterido por Dunga para a Copa da África do Sul, mesmo sob forte apelo popular. Os grandes craques estão sempre no centro das discussões. Os motivos são quase sempre os mesmos: talento, condição física, idade, idolatria, relacionamento com o treinador e capacidade de decidir uma Copa do Mundo. Uma valência se sobrepõe à outra na opinião popular ou do treinador.

O Diário do Nordeste selecionou as 10 maiores polêmicas ao longo da história das Copas do Mundo em convocações do Brasil. E na maioria das vezes que o treinador bancou uma ausência ou convocação com baixa aprovação, a equipe não foi campeã, como previsível, mas curiosamente, com exceção de 1994 (que não teve uma grande polêmica), todos as outras vezes que o Brasil ergueu a taça contou com uma 'teimosia' do treinador que fez toda a diferença.

Vamos às polêmicas:

Leônidas da Silva 1950

Maior astro do futebol brasileiro à época, foi preterido por ter 38 anos

Nilton Santos 1962

Com 37 anos, foi convocado mas sob críticas. Experiente, foi fundamental no Bi do Brasil

Garrincha 1966

Fora de forma, Garrincha tinha poucas condições de jogar, mas a pressão popular o fez ser convocado

Falcão 1978

Melhor jogador do Brasil e multicampeão pelo Inter, Falcão não foi convocado por rusgas com treinador

Zico 1986

Com séria lesão de joelho, Zico foi levado à Copa sem condições de jogo em Copa que ficou marcada por pênalti perdido

Romário 1998

Com lesão muscular considerada leve, Romário foi cortado da Seleção e jogou pelo Flamengo antes da final da Copa do França

Romário 2002

Artilheiro do Brasileiro, o Brasil parou para pedir Romário na Copa. Felipão não cedeu e foi campeão

Ronaldo 2002

Sob descrença de todo o Mundo após duas lesões gravíssimas, Ronaldo foi convocado com poucos meses de retorno e foi campeão

Neymar, Ganso e Ronaldinho 2010

Uma das convocatórias mais polêmicas marcou o técnico Dunga que preteriu os jovens Ganso e Neymar e Ronaldinho, que vivia boa fase

Daniel Alves 2022

Praticamente em fim de carreira e atuando mal no México, Daniel Alves foi levado por Tite para compor time da Copa do Catar