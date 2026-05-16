Seleção Brasileira: 10 maiores polêmicas em convocações para Copas do Mundo
O Diário do Nordeste selecionou as 10 maiores polêmicas ao longo da história das Copas do Mundo em convocações do Brasil
Que o Brasil tem milhões de treinadores, todo mundo já sabe. Mas quem define, de fato, quem vai à Copa do Mundo são os técnicos oficiais da Seleção. E na maioria das vezes, eles vão contra a opinião do 'povão' e da imprensa ou acabam cedendo ao apelo popular, tomando decisões que nem sempre vão à favor da razão ao convocar ou não um jogador de grande repercussão.
Veja análise de Tom Barros
Para a Copa de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, a grande questão é a presença ou não de Neymar. E ele já esteve no foco da mesma discussão em 2010, quando foi preterido por Dunga para a Copa da África do Sul, mesmo sob forte apelo popular. Os grandes craques estão sempre no centro das discussões. Os motivos são quase sempre os mesmos: talento, condição física, idade, idolatria, relacionamento com o treinador e capacidade de decidir uma Copa do Mundo. Uma valência se sobrepõe à outra na opinião popular ou do treinador.
O Diário do Nordeste selecionou as 10 maiores polêmicas ao longo da história das Copas do Mundo em convocações do Brasil. E na maioria das vezes que o treinador bancou uma ausência ou convocação com baixa aprovação, a equipe não foi campeã, como previsível, mas curiosamente, com exceção de 1994 (que não teve uma grande polêmica), todos as outras vezes que o Brasil ergueu a taça contou com uma 'teimosia' do treinador que fez toda a diferença.
Vamos às polêmicas:
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Leônidas da Silva 1950
Maior astro do futebol brasileiro à época, foi preterido por ter 38 anos
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Nilton Santos 1962
Com 37 anos, foi convocado mas sob críticas. Experiente, foi fundamental no Bi do Brasil
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Garrincha 1966
Fora de forma, Garrincha tinha poucas condições de jogar, mas a pressão popular o fez ser convocado
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Falcão 1978
Melhor jogador do Brasil e multicampeão pelo Inter, Falcão não foi convocado por rusgas com treinador
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Zico 1986
Com séria lesão de joelho, Zico foi levado à Copa sem condições de jogo em Copa que ficou marcada por pênalti perdido
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Romário 1998
Com lesão muscular considerada leve, Romário foi cortado da Seleção e jogou pelo Flamengo antes da final da Copa do França
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Romário 2002
Artilheiro do Brasileiro, o Brasil parou para pedir Romário na Copa. Felipão não cedeu e foi campeão
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Ronaldo 2002
Sob descrença de todo o Mundo após duas lesões gravíssimas, Ronaldo foi convocado com poucos meses de retorno e foi campeão
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Neymar, Ganso e Ronaldinho 2010
Uma das convocatórias mais polêmicas marcou o técnico Dunga que preteriu os jovens Ganso e Neymar e Ronaldinho, que vivia boa fase
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Daniel Alves 2022
Praticamente em fim de carreira e atuando mal no México, Daniel Alves foi levado por Tite para compor time da Copa do Catar