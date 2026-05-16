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Seleção Brasileira: 10 maiores polêmicas em convocações para Copas do Mundo

O Diário do Nordeste selecionou as 10 maiores polêmicas ao longo da história das Copas do Mundo em convocações do Brasil

Escrito por
Gustavo de Negreiros e Tom Barros gustavo.negreiros@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores lendários do Brasil foram envolvidos em polêmicas sobre ir ou não para Copas do Mundo
Foto: Arte

Que o Brasil tem milhões de treinadores, todo mundo já sabe. Mas quem define, de fato, quem vai à Copa do Mundo são os técnicos oficiais da Seleção. E na maioria das vezes, eles vão contra a opinião do 'povão' e da imprensa ou acabam cedendo ao apelo popular, tomando decisões que nem sempre vão à favor da razão ao convocar ou não um jogador de grande repercussão.

Veja análise de Tom Barros

Para a Copa de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, a grande questão é a presença ou não de Neymar. E ele já esteve no foco da mesma discussão em 2010, quando foi preterido por Dunga para a Copa da África do Sul, mesmo sob forte apelo popular. Os grandes craques estão sempre no centro das discussões. Os motivos são quase sempre os mesmos: talento, condição física, idade, idolatria, relacionamento com o treinador e capacidade de decidir uma Copa do Mundo. Uma valência se sobrepõe à outra na opinião popular ou do treinador.

O Diário do Nordeste selecionou as 10 maiores polêmicas ao longo da história das Copas do Mundo em convocações do Brasil. E na maioria das vezes que o treinador bancou uma ausência ou convocação com baixa aprovação, a equipe não foi campeã, como previsível, mas curiosamente, com exceção de 1994 (que não teve uma grande polêmica), todos as outras vezes que o Brasil ergueu a taça contou com uma 'teimosia' do treinador que fez toda a diferença.

Vamos às polêmicas:

  • Leônidas da Silva 1950

Maior astro do futebol brasileiro à época, foi preterido por ter 38 anos

  • Nilton Santos 1962

Com 37 anos, foi convocado mas sob críticas. Experiente, foi fundamental no Bi do Brasil

  • Garrincha 1966

Fora de forma, Garrincha tinha poucas condições de jogar, mas a pressão popular o fez ser convocado

  • Falcão 1978

Melhor jogador do Brasil e multicampeão pelo Inter, Falcão não foi convocado por rusgas com treinador

  • Zico 1986

Com séria lesão de joelho, Zico foi levado à Copa sem condições de jogo em Copa que ficou marcada por pênalti perdido

  • Romário 1998

Com lesão muscular considerada leve, Romário foi cortado da Seleção e jogou pelo Flamengo antes da final da Copa do França

  • Romário 2002

Artilheiro do Brasileiro, o Brasil parou para pedir Romário na Copa. Felipão não cedeu e foi campeão

  • Ronaldo 2002

Sob descrença de todo o Mundo após duas lesões gravíssimas, Ronaldo foi convocado com poucos meses de retorno e foi campeão

  • Neymar, Ganso e Ronaldinho 2010

Uma das convocatórias mais polêmicas marcou o técnico Dunga que preteriu os jovens Ganso e Neymar e Ronaldinho, que vivia boa fase

  • Daniel Alves 2022

Praticamente em fim de carreira e atuando mal no México, Daniel Alves foi levado por Tite para compor time da Copa do Catar

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