Clássico-Rei: técnicos mostram suas visões sobre o encontro pela Série B

Ceará e Fortaleza voltam a se encontrar na temporada neste domingo (17), às 18h30, na Arena Castelão, pela 9ª rodada da Série B. Esse será o quinto embate entre os dois times em 2026.

Nos quatro jogos anteriores, foram três empates e uma vitória do Vovô. O time alvinegro mantém uma invencibilidade no clássico que já dura 14 partidas.

Após os empates na Copa do Brasil, no meio de semana, Mozart e Thiago Carpini falaram sobre a importância do confronto pela competição nacional. Os momentos são diferentes. Já que o técnico do Vozão vive a necessidade de triunfar para não entrar na zona de rebaixamento, enquanto o comandante leonino busca retomar a liderança da competição.

MOZART E UMA VITÓRIA PARA MUDAR O ASTRAL

Sem vencer na Série B há quatro rodadas, o treinador vive pressão para administrar o ambiente antes do jogo decisivo. O cenário também é impactado pela forma como a equipe foi eliminada pelo Atlético Mineiro.

Mozart trata o Fortaleza como adversário direto pelas mesmas pretensões na Série B. A distância entre as equipes é de cinco pontos na tabela de classificação.

“Temos um jogo extremamente importante contra um concorrente direto. É um clássico regional bem importante. Precisamos aproveitar esses dias para recuperar os jogadores e nos preparar para o clássico de domingo. Além de ser um clássico, é um confronto direto, no qual precisamos encurtar a distância para o nosso rival.” afirmou Mozart

Para o comandante, a atuação contra o Galo é um caminho a ser seguido nos próximos jogos, começando diante do Leão. Em entrevista coletiva, após a eliminação na Copa do Brasil, ele também comentou que essa foi uma das melhores apresentações de sua equipe na temporada.

FORTALEZA HÁ 10 JOGOS SEM PERDER

Thiago Carpini não perde há 10 partidas no comando tricolor. O último revés foi justamente para o Ceará, pela Copa do Nordeste, no dia 8 de abril.

A equipe vive o clima de comemoração por mais uma classificação na temporada, desta vez contra o CRB. O principal objetivo agora é retomar a liderança da Série B com uma vitória no domingo.

“Clássico-Rei é sempre um jogo diferente. A gente sai um pouco do Campeonato Brasileiro, disputa o clássico e depois volta para a competição. Esse é o nosso pensamento para o jogo de domingo. Como sempre, vai ser um jogo muito disputado e muito bom" comentou o técnico do Fortaleza

Para o jogar contra o Ceará, Carpini não estará no banco de reservas pela expulsão diante o Avaí. Pierre, Brítez e Ryan são outros nomes suspensos da partida.