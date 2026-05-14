Carpini sobre classificação do Fortaleza na Copa do Brasil: 'Objetivos vem sendo alcançados'

O técnico Thiago Carpini concedeu entrevista coletiva após a classificação do Fortaleza para as Oitavas de Final da Copa do Brasil. O Leão tirou o CRB nesta quinta-feira.

O treinador leonino destacou a classificação e a dificuldade do jogo com o CRB.

"Feliz pelo momento que a gente vem vivendo, dos objetivos sendo alcançados. Hoje foi mais um deles. Fomos campeões estaduais, estamos na semifinal da Copa do Nordeste, nas Oitavas da Copa do Brasil e na parte de cima da Série B. Sobre o jogo, mata é sempre mais tenso e 2x1 era perfeitamente reversível, estava muito em aberto. Mas conseguimos suportar bem".

Moral pra Miritello

Carpini comentou o pênalti perdido por Miritello e deu moral ao atacante.

"Sobre o lance do Miritello, é um detalhe, poderiamos ter conseguido a classificação mais tranquila, não aconteceu, mas tá tudo bem, só erra quem bate. E se tiver outra oportunidade ele vai bater e nos ajudar".

Crescimento da equipe

O treinador do Leão comentou o crescimento coletivo e individual do Fortaleza.

"Quando se tem o todo, o coletivo ajustado, organizado, os padrões definidos, começam a se sobressair o individual dos atletas. Hoje Britez, Rodrigão, Rodriguinho, Miritello, fizeram grande partida, dentro de um trabalho coletivo organizado e dentro disso o individual vai desabrochando. É isso que precisamos na temporada".

Clássico-Rei

No domingo (17), o Fortaleza faz o Clássico-Rei com o Ceará pela 9ª rodada da Série B.

O Leão está na 3ª colocação da Série B com 15 pontos.

"Agora vira a página. É desfrutar do objetivo alcançado, é importane que os jogadores comemorem um pouco hoje e amanhã a gente volta as atenções para o clássico, que é um jogo diferente. Como sempre será um jogo disputado e muito bom".