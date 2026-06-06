Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vitória x Fortaleza na final da Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário e escalações

Leão da Barra e Leão do Pici se enfrentam no Barradão pela decisão do Nordestão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Foto: Ismael Soares/SVM

Vitória e Fortaleza se enfrentam neste sábado (6) na final da Copa do Nordeste 2026, em partida válida pela grande decisão do Nordestão. O jogo será às 16h, no estádio Barradão, em Salvador (BA).

As duas equipes se enfrentaram no meio de semana, na última terça-feira (2), na Arena Castelão, com mando de campo do Fortaleza. No entanto, foi o Vitória quem levou a melhor: venceu a partida de ida da final por 2 a 1.

Para este jogo da volta, a vantagem é do Vitória, que será campeão em caso de vitória ou empate. Caso o Fortaleza vença por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Caso o Leão do Pici vença por dois ou mais gols de diferença, fica com o título.

ONDE ASSISTIR

  • SBT
  • Sportynet
  • Canal do Benja
  • Verdinha FM 92.5
  • @jogadasvm no YouTube
  • Tempo real no Diário do Nordeste

COMO CHEGAM OS TIMES

O Fortaleza terá desfalques para esta partida. O volante Matheus Rossetto está com um edema muscular na panturrilha direita, enquanto o zagueiro Tomás Cardona se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ambos ainda estão no departamento médico.

Além deles, cumprirão suspensão o volante Ronald, expulso no jogo da ida, e o volante Rodrigo, que completou a série de três cartões amarelos. Por outro lado, o atacante Miritello volta a ficar à disposição após ser desfalque no jogo de ida da final.

Do lado do Vitória, os desfalques devem ser Nathan Mendes, Claudinho, Mateus Silva, Rúben Ismael, Gabriel Baralhas, Riccelli, Camutanga, Edu, Dudu e Anderson Pato. Por outro lado, Caíque, que era dúvida, deve ir para o jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Mucuri, Lucas Sasha, Ryan e Vitinho; Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

VITÓRIA X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: final da Copa do Nordeste 2026
  • Local: Barradão, em Salvador (BA)
  • Data: 06/06/2026 (sábado)
  • Horário: 16h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
ICASA

Jogada

Itapipoca x Icasa no Cearense Série B: onde assistir, horário e prováveis escalações

Partida é válida pelo jogo de ida da final da segunda divisão estadual

Liuê Góis Há 21 minutos
Harry Kane

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 6 de junho de 2026

Redação Há 51 minutos
jogadores

Jogada

Vitória x Fortaleza na final da Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário e escalações

Leão da Barra e Leão do Pici se enfrentam no Barradão pela decisão do Nordestão

Redação Há 1 hora
vvv

Jogada

Ônibus com torcedores do Fortaleza tem princípio de incêndio a caminho da Bahia

Grupo viaja para a final da Copa do Nordeste para apoiar a equipe enfrenta o Vitória neste sábado

Redação 05 de Junho de 2026
v

Jogada

Angelina destaca engajamento da torcida para amistoso da Seleção Feminina em Fortaleza

Canarinhas enfrentam os Estados Unidos na próxima terça-feira (9), no Castelão

Crisneive Silveira 05 de Junho de 2026
Foto de Italo Ferreira e Petrônio Tavares.

Jogada

Surfista campeão olímpico, Italo Ferreira lamenta morte de Petrônio Tavares

Fundador da Greenish, Petrônio Tavares morreu nesta sexta-feira (5), no México.

Redação 05 de Junho de 2026