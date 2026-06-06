Vitória x Fortaleza na final da Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário e escalações

Vitória e Fortaleza se enfrentam neste sábado (6) na final da Copa do Nordeste 2026, em partida válida pela grande decisão do Nordestão. O jogo será às 16h, no estádio Barradão, em Salvador (BA).

As duas equipes se enfrentaram no meio de semana, na última terça-feira (2), na Arena Castelão, com mando de campo do Fortaleza. No entanto, foi o Vitória quem levou a melhor: venceu a partida de ida da final por 2 a 1.

Para este jogo da volta, a vantagem é do Vitória, que será campeão em caso de vitória ou empate. Caso o Fortaleza vença por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Caso o Leão do Pici vença por dois ou mais gols de diferença, fica com o título.

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O Fortaleza terá desfalques para esta partida. O volante Matheus Rossetto está com um edema muscular na panturrilha direita, enquanto o zagueiro Tomás Cardona se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ambos ainda estão no departamento médico.

Além deles, cumprirão suspensão o volante Ronald, expulso no jogo da ida, e o volante Rodrigo, que completou a série de três cartões amarelos. Por outro lado, o atacante Miritello volta a ficar à disposição após ser desfalque no jogo de ida da final.

Do lado do Vitória, os desfalques devem ser Nathan Mendes, Claudinho, Mateus Silva, Rúben Ismael, Gabriel Baralhas, Riccelli, Camutanga, Edu, Dudu e Anderson Pato. Por outro lado, Caíque, que era dúvida, deve ir para o jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Mucuri, Lucas Sasha, Ryan e Vitinho; Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

VITÓRIA X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA