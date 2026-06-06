Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (6)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 6 de junho de 2026
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Redação producaodiario@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (6)
AMISTOSO INTERNACIONAL
- 10h | Bélgica x Tunísia | Sportv
- 14h45 | Portugal x Chile | ESPN e Disney+
- 15h30 | Estados Unidos x Alemanha | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Inglaterra x Nova Zelândia | Sportv 3
- 17h | Bolívia x Escócia | ESPN e Disney+
- 19h | Brasil x Egito | Globo, ge tv e Sportv
- 19h | Turquia x Venezuela | ESPN e Disney+
- 21h | Argentina x Honduras | CazéTV e Xsports
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 11h | Criciúma x Londrina | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+
COPA DO NORDESTE (FINAL)
- 16h | Vitória x Fortaleza | SBT Nordeste, SportyNet e Canal do Benja
AMISTOSO FEMININO
- 18h30 | Brasil (F) x Estados Unidos (F) | Sportv 2 e ge tv
COPA DO BRASIL FEMININA (TERCEIRA FASE)
- 11h | Palmeiras (F) x Corinthians (F) | Sportv
CHAMPIONS LEAGUE (FINAL)
- 13h | PSG x Arsenal | SBT, TNT e HBO Max
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