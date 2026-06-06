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Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 6 de junho de 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Harry Kane comemora gol pela Inglaterra
Foto: Glyn KIRK / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (6)

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 10h | Bélgica x Tunísia | Sportv
  • 14h45 | Portugal x Chile | ESPN e Disney+
  • 15h30 | Estados Unidos x Alemanha | ESPN 4 e Disney+
  • 17h | Inglaterra x Nova Zelândia | Sportv 3
  • 17h | Bolívia x Escócia | ESPN e Disney+
  • 19h | Brasil x Egito | Globo, ge tv e Sportv
  • 19h | Turquia x Venezuela | ESPN e Disney+
  • 21h | Argentina x Honduras | CazéTV e Xsports

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 11h | Criciúma x Londrina | Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

COPA DO NORDESTE (FINAL)

  • 16h | Vitória x Fortaleza | SBT Nordeste, SportyNet e Canal do Benja

AMISTOSO FEMININO

  • 18h30 | Brasil (F) x Estados Unidos (F) | Sportv 2 e ge tv

COPA DO BRASIL FEMININA (TERCEIRA FASE)

  • 11h | Palmeiras (F) x Corinthians (F) | Sportv

CHAMPIONS LEAGUE (FINAL)

  • 13h | PSG x Arsenal | SBT, TNT e HBO Max
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