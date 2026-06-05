Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos do Brasil na Copa 2026: dias, horários e guia de transmissões

Confira o calendário completo dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Saiba os dias da semana, horários de Brasília e onde assistir à Seleção

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:01)
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira estreia na fase de grupos no dia 13/06, às 19h
Foto: Nelson Terme/CBF

A contagem regressiva para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 já começou. No dia 13 de junho, às 19h, contra Marrocos, o time Canarinho inicia a jornada no torneio sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, que exige uma atenção redobrada do torcedor com o relógio, já que os fusos horários das cidades-sede variam bastante em relação ao horário de Brasília.

Se você está querendo planejar a folga no trabalho, organizar o churrasco com os amigos ou garantir as camisas para a torcida, veio ao lugar certo. Detalhamos abaixo o calendário completo do Brasil na fase de grupos do Grupo C, com dias da semana, horários oficiais e os desafios de cada partida.

Calendário completo do Brasil na Fase de Grupos

O Brasil caiu no Grupo C e fará a sua primeira fase inteiramente em solo americano, passando pelas cidades de Nova Jersey, Filadélfia e Miami. Veja a tabela detalhada com os horários já convertidos para o fuso de Brasília:

  • 1ª Rodada: Brasil x Marrocos

    • Data: 13 de junho (Sábado)

    • Horário: 19h00 (horário de Brasília)

    • Local: MetLife Stadium (Nova Jersey)

  • 2ª Rodada: Brasil x Haiti

    • Data: 19 de junho (Sexta-feira)

    • Horário: 21h30 (horário de Brasília)

    • Local: Lincoln Financial Field (Filadélfia)

  • 3ª Rodada: Escócia x Brasil

    • Data: 24 de junho (Quarta-feira)

    • Horário: 19h00 (horário de Brasília)

    • Local: Hard Rock Stadium (Miami)

O que esperar dos adversários da Seleção?

A análise tática mostra que o Brasil terá três desafios com características completamente diferentes na primeira fase.

A estreia pesada contra Marrocos (13/06)

Esqueça a ideia de estreia tranquila. O Marrocos, que surpreendeu o mundo ao chegar na semifinal da última Copa, é o adversário mais duro da chave. É um jogo físico, contra uma equipe que sabe se defender muito bem e tem transições em velocidade. Como a partida cai em um sábado à noite, a promessa é de recorde de audiência.

O jogo do saldo de gols contra o Haiti (19/06)

Na segunda rodada, a Seleção enfrenta o Haiti na Filadélfia. Historicamente, é um confronto onde o Brasil entra com total favoritismo. Em um torneio de 48 seleções, onde os melhores terceiros colocados também passam, construir um bom saldo de gols aqui pode ser o diferencial para garantir a liderança do grupo.

Arte explica o novo formato da Copa do Mundo 2026
Legenda: Novo formato da Copa do Mundo de 2026 faz desta edição a maior da história
Foto: Arte

O fechamento contra a força aérea da Escócia (24/06)

Fechamos a fase de grupos contra a Escócia, no calor de Miami. Os escoceses trazem o tradicional estilo britânico: muita imposição física, marcação forte e um jogo aéreo extremamente perigoso. Será o teste final para a defesa do técnico Dorival Júnior antes do mata-mata.

Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa 2026?

A transmissão da Copa no Brasil em 2026 estará dividida em diferentes plataformas, permitindo que você acompanhe pelo celular, TV ou computador:

  1. TV Aberta: A Rede Globo segue com os direitos exclusivos de transmissão na TV aberta para todo o país.

  2. TV Por Assinatura: No cabo, o SporTV transmite as partidas com análises pré e pós-jogo detalhadas.

  3. Streaming e Internet: A CazéTV (no YouTube e Twitch) e o Globoplay são as opções oficiais para quem vai assistir de forma online e gratuita.

📌 Próxima fase: Se o Brasil se classificar em primeiro ou segundo lugar no Grupo C, jogará a fase de 16 avos de final (Round of 32) entre os dias 28 de junho e 3 de julho, enfrentando um adversário vindo do Grupo F (composto por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia).

Veja também

teaser image
Jogada

Artilheiros da Copa do Mundo: veja os jogadores com mais gols em mata-matas na história

teaser image
Jogada

Jogos do Brasil na Copa 2026: São João de Maracanaú terá transmissão em telões e shows

teaser image
Jogada

Álbum da Copa 2026: Com recorde negativo para o Brasil, Panini erra 118 figurinhas; veja lista

teaser image
Jogada

Seleção Brasileira é a mais velha entre favoritas da Copa do Mundo 2026; veja ranking de idade

Assuntos Relacionados
Vinícius Jr e Luiz Henrique comemoram gols marcados pela Seleção Brasileira

Jogada

Jogos do Brasil na Copa 2026: dias, horários e guia de transmissões

Confira o calendário completo dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Saiba os dias da semana, horários de Brasília e onde assistir à Seleção

Redação Há 50 minutos
Taça da Copa do Mundo exibida em um estádio com bandeiras de países

Jogada

Novo formato da Copa do Mundo 2026: como funciona o torneio com 48 seleções?

Entenda como funciona o novo formato da Copa do Mundo 2026.

Redação Há 1 hora
Kvaratskhelia em ação pela seleção da Geórgia

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta, dia 5 de junho de 2026

Alexandre Mota Há 2 horas
Vitinho comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Vitinho rebate técnico do Vitória e revela desejo de renovação no Fortaleza: ‘quero ficar aqui’

O atacante é o artilheiro tricolor de 2026, com nove gols

Alexandre Mota 04 de Junho de 2026
Carlo Ancelotti durante coletiva de imprensa da Seleção Brasileira

Jogada

Ancelotti faz testes em treino e Brasil deve ter 5 mudanças contra o Egito; Veja escalação

Brasil faz último amitoso antes da Copa do Mundo neste sábado

Vladimir Marques 04 de Junho de 2026
Imagem de uma bandeira do Ceará

Jogada

Ceará anuncia reformulação interna e reduz diretorias do clube; veja mudanças

A gestão também diminuiu a quantidade de coordenadorias da instituição.

Alexandre Mota 04 de Junho de 2026