Jogos do Brasil na Copa 2026: dias, horários e guia de transmissões

A contagem regressiva para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 já começou. No dia 13 de junho, às 19h, contra Marrocos, o time Canarinho inicia a jornada no torneio sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, que exige uma atenção redobrada do torcedor com o relógio, já que os fusos horários das cidades-sede variam bastante em relação ao horário de Brasília.

Se você está querendo planejar a folga no trabalho, organizar o churrasco com os amigos ou garantir as camisas para a torcida, veio ao lugar certo. Detalhamos abaixo o calendário completo do Brasil na fase de grupos do Grupo C, com dias da semana, horários oficiais e os desafios de cada partida.

Calendário completo do Brasil na Fase de Grupos

O Brasil caiu no Grupo C e fará a sua primeira fase inteiramente em solo americano, passando pelas cidades de Nova Jersey, Filadélfia e Miami. Veja a tabela detalhada com os horários já convertidos para o fuso de Brasília:

1ª Rodada: Brasil x Marrocos Data: 13 de junho (Sábado) Horário: 19h00 (horário de Brasília) Local: MetLife Stadium (Nova Jersey)

2ª Rodada: Brasil x Haiti Data: 19 de junho (Sexta-feira) Horário: 21h30 (horário de Brasília) Local: Lincoln Financial Field (Filadélfia)

3ª Rodada: Escócia x Brasil Data: 24 de junho (Quarta-feira) Horário: 19h00 (horário de Brasília) Local: Hard Rock Stadium (Miami)



O que esperar dos adversários da Seleção?

A análise tática mostra que o Brasil terá três desafios com características completamente diferentes na primeira fase.

A estreia pesada contra Marrocos (13/06)

Esqueça a ideia de estreia tranquila. O Marrocos, que surpreendeu o mundo ao chegar na semifinal da última Copa, é o adversário mais duro da chave. É um jogo físico, contra uma equipe que sabe se defender muito bem e tem transições em velocidade. Como a partida cai em um sábado à noite, a promessa é de recorde de audiência.

O jogo do saldo de gols contra o Haiti (19/06)

Na segunda rodada, a Seleção enfrenta o Haiti na Filadélfia. Historicamente, é um confronto onde o Brasil entra com total favoritismo. Em um torneio de 48 seleções, onde os melhores terceiros colocados também passam, construir um bom saldo de gols aqui pode ser o diferencial para garantir a liderança do grupo.

Legenda: Novo formato da Copa do Mundo de 2026 faz desta edição a maior da história Foto: Arte

O fechamento contra a força aérea da Escócia (24/06)

Fechamos a fase de grupos contra a Escócia, no calor de Miami. Os escoceses trazem o tradicional estilo britânico: muita imposição física, marcação forte e um jogo aéreo extremamente perigoso. Será o teste final para a defesa do técnico Dorival Júnior antes do mata-mata.

Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa 2026?

A transmissão da Copa no Brasil em 2026 estará dividida em diferentes plataformas, permitindo que você acompanhe pelo celular, TV ou computador:

TV Aberta: A Rede Globo segue com os direitos exclusivos de transmissão na TV aberta para todo o país. TV Por Assinatura: No cabo, o SporTV transmite as partidas com análises pré e pós-jogo detalhadas. Streaming e Internet: A CazéTV (no YouTube e Twitch) e o Globoplay são as opções oficiais para quem vai assistir de forma online e gratuita.

📌 Próxima fase: Se o Brasil se classificar em primeiro ou segundo lugar no Grupo C, jogará a fase de 16 avos de final (Round of 32) entre os dias 28 de junho e 3 de julho, enfrentando um adversário vindo do Grupo F (composto por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia).