Álbum da Copa 2026: Com recorde negativo para o Brasil, Panini erra 118 figurinhas; veja lista

Com a convocação oficial das 48 seleções para o mundial, o tradicional balanço de precisão do álbum da Copa do Mundo de 2026 revela um cenário desafiador para a Panini. Segundo dados atualizados, o álbum teve exatamente 118 erros de atletas, o que representa 13,66% do total de 864 figurinhas produzidas.

O índice de acerto global da editora foi de 86,34%, caindo em relação às projeções iniciais à medida que os técnicos anunciaram cortes por lesão e escolhas táticas de última hora.

Para tentar contornar o prejuízo dos colecionadores, a Panini já confirmou o lançamento de um "pacote de atualização" com os cromos dos jogadores convocados que ficaram de fora da versão original.

Seleção Brasileira: O pior desempenho em 40 Anos

O Brasil registrou um índice de acerto de apenas 72%, igualando a pior marca da Panini em quatro décadas. Das 18 figurinhas destinadas à Seleção Brasileira, cinco são de jogadores que não estarão no mundial. O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu ao deixar de fora nomes que eram considerados certos, como a joia Estêvão e o goleiro Bento.

Por outro lado, o astro Neymar Jr., embora confirmado na lista da FIFA para a Copa, é a ausência mais notável das páginas do álbum. Situação similar ocorre com o atacante argentino Flaco López, do Palmeiras: ele está na Copa, mas não ganhou figurinha.

Os maiores erros das potências da Copa

A Inglaterra e a França também deram trabalho aos colecionadores. No lado inglês, figurinhas de protagonistas como Phil Foden e Cole Palmer tornaram-se itens de "jogadores que não foram", já que não constam na lista de Thomas Tuchel. Entre os franceses, as ausências de Eduardo Camavinga e Kingsley Coman por opção técnica foram as grandes surpresas negativas para o álbum.

O país com o maior índice de erros em todo o álbum foi Gana, com apenas 55% de acertos (apenas 10 dos 18 jogadores do álbum foram convocados).

Lista de Erros do Álbum da Copa 2026

Abaixo, relacionamos os jogadores que estão no álbum, mas que não foram convocados oficialmente pelas suas seleções, divididos por equipe:

Grupo A

México (6 erros) : Luis Malagón, Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Érick Sánchez e Hirving Lozano

: Luis Malagón, Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Érick Sánchez e Hirving Lozano África do Sul (4 erros): Siyabonga Ngezana, Bathuisi Aubaas, Sipho Mbule e Mohau Nkota

Siyabonga Ngezana, Bathuisi Aubaas, Sipho Mbule e Mohau Nkota Coreia do Sul (2 erros): Yu-min Cho e Myung-jae Lee

Yu-min Cho e Myung-jae Lee República Tcheca (3 erros): Matěj Vydra, Vasil Kušej e Václav Černý

Grupo B

Canadá (2 erros): Samuel Adekugbe e Kamal Miller

Samuel Adekugbe e Kamal Miller Catar (2 erros): Tarek Salman e Mohammed Waad

Tarek Salman e Mohammed Waad Bósnia e Suíça: 0 erros (100% de acerto)

Grupo C

Brasil (5 erros): Bento, Éder Militão, Rodrygo, João Pedro e Estêvão

Bento, Éder Militão, Rodrygo, João Pedro e Estêvão Marrocos (5 erros): Romain Saïss, Jawad El Yamiq, Adam Masina, Eliesse Ben Seghir e Youssef En-Nesyri

Romain Saïss, Jawad El Yamiq, Adam Masina, Eliesse Ben Seghir e Youssef En-Nesyri Haiti (2 erros): Christopher Attys e Garven Metusala

Christopher Attys e Garven Metusala Escócia (1 erro): Billy Gilmour

Grupo D

Estados Unidos (2 erros): Tanner Tessmann e Diego Luna

Tanner Tessmann e Diego Luna Austrália (6 erros): Joe Gauci, Lewis Miller, Riley McGree, Patrick Yazbek, Craig Goodwin e Kusini Yengi

Joe Gauci, Lewis Miller, Riley McGree, Patrick Yazbek, Craig Goodwin e Kusini Yengi Paraguai (2 erros): Mathías Villasanti e Gaston Olveira (inferido pelo índice de 16/18)

Mathías Villasanti e Gaston Olveira (inferido pelo índice de 16/18) Turquia: 0 erros

Grupo E

Alemanha (5 erros): Marc-André ter Stegen, Maximilian Mittelstädt, Ridle Baku, Serge Gnabry e Karim Adeyemi

Marc-André ter Stegen, Maximilian Mittelstädt, Ridle Baku, Serge Gnabry e Karim Adeyemi Costa do Marfim (3 erros): Willy Boly, Jean-Philippe Gbamin e Sébastien Haller

Willy Boly, Jean-Philippe Gbamin e Sébastien Haller Equador (1 erro): Leonardo Campana

Leonardo Campana Curaçao: 0 erros

Grupo F

Holanda (2 erros): Jeremie Frimpong e Xavi Simons

Jeremie Frimpong e Xavi Simons Japão (4 erros): Henry Heroki Mochizuki, Yuki Soma, Takumi Minamino e Shuto Machino

Henry Heroki Mochizuki, Yuki Soma, Takumi Minamino e Shuto Machino Suécia (4 erros): Emil Holm, Hugo Larsson, Roony Bardghji e Dejan Kulusevski

Emil Holm, Hugo Larsson, Roony Bardghji e Dejan Kulusevski Tunísia (7 erros): Bechir Ben Said, Yassine Meriah, Aissa Laidouni, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sayfallah Ltaief e Naim Sliti

Grupo G

Bélgica (1 erro): Loïs Openda

Loïs Openda Egito (4 erros): Mohamed Hamdy, Khaled Sobhi, Osama Faisal e Mostafa Mohamed

Mohamed Hamdy, Khaled Sobhi, Osama Faisal e Mostafa Mohamed Irã (5 erros): Morteza Pouraliganji, Sadegh Moharrami, Omid Noorafkan, Sardar Azmoun e Ali Gholizadeh

Morteza Pouraliganji, Sadegh Moharrami, Omid Noorafkan, Sardar Azmoun e Ali Gholizadeh Nova Zelândia: 0 erros

Grupo H

Espanha (4 erros): Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Carvajal e Álvaro Morata

Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Carvajal e Álvaro Morata Cabo Verde (2 erros): Patrick Andrade e Bebé

Patrick Andrade e Bebé Arábia Saudita (3 erros): Abdulrahman Al-Sanbi, Marwan Alsahafi e Abdulrahman Al-Aboud

Abdulrahman Al-Sanbi, Marwan Alsahafi e Abdulrahman Al-Aboud Uruguai (1 erro): Nahitan Nandez

Grupo I

França (3 erros): Eduardo Camavinga, Kingsley Coman e Hugo Ekitike

Eduardo Camavinga, Kingsley Coman e Hugo Ekitike Senegal (1 erro): Boulaye Dia

Boulaye Dia Iraque (1 erro): Osama Rashid

Osama Rashid Noruega (1 erro): Aron Dønnum

Grupo J

Argentina (1 erro): Franco Mastantuono

Franco Mastantuono Argélia (5 erros): Alexis Guendouz, Youcef Atal, Ismael Bennacer, Said Benrahma e Baghdad Bounedjah

Alexis Guendouz, Youcef Atal, Ismael Bennacer, Said Benrahma e Baghdad Bounedjah Jordânia (1 erro): Yazan Al-Naimat

Yazan Al-Naimat Áustria: 1 erro (inferido pelo índice de 17/18)

Grupo K

Uzbequistão (3 erros): Husniddin Aliqulov, Azizbek Turgunboev e Khojimat Erkinov

Husniddin Aliqulov, Azizbek Turgunboev e Khojimat Erkinov Portugal, Colômbia e RD Congo: 0 erros

Grupo L