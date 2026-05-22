Sem Cole Palmer, Inglaterra é convocada para a Copa do Mundo
Além do atleta do Chelsea, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold e Harry Maguire ficaram fora da lista final
A Seleção da Inglaterra anunciou, nesta sexta-feira (22), a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Diferente do modelo tradicional adotado no Brasil, a divulgação ocorreu por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da federação inglesa ao som de “Come Together”, dos Beatles.
Na produção, os nomes dos jogadores apareciam ao longo das cenas. O técnico Thomas Tuchel deixou de fora atletas conhecidos do futebol mundial, como Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold e Harry Maguire.
A principal ausência é a de Palmer. O meia do Chelsea não vive grande fase na temporada e soma 10 gols em 33 partidas. O jogador esteve presente na última convocação antes do Mundial, mas acabou cortado da lista final por opção do treinador alemão.
Situação semelhante acontece com Maguire. Capitão da seleção em ciclos anteriores, o defensor participou das duas últimas edições da Copa e também ficou fora da convocação final.
Confira a lista completa:
Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Manchester City)
Defensores: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham) e Tino Livramento (Newcastle)
Meias: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid) e Eberechi Eze (Arsenal)
Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) e Noni Madueke (Arsenal)