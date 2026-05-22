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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 22 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: O goleiro Robin Risser foi convocado para defender a França no Mundial
Foto: Divulgação/RC Lens

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (22) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA (22)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Fiorentina x Atalanta | ESPN 4 e Disney+

COPA DA FRANÇA (FINAL)

  • 16h | Lens x Nice | SportyNet

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 19h | Náutico x Cuiabá | Sportv e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO

  • 21h30 | Internacional (F) x Flamengo (F) | Sportv
 
 
 
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