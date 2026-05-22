Consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 abre nesta sexta (22)

A Receita Federal libera, nesta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Aqueles que já enviaram a declaração e têm valores a receber podem entrar no sistema a partir das 10 horas.
Serão pagos R$ 16 bilhões para mais de 8 milhões de contribuintes contemplados, sendo este o maior lote de restituição já pago pela Receita Federal. Segundo o órgão, o total representa 40% das restituições previstas para serem pagas neste ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes.
O pagamento do primeiro lote está programado para o próximo dia 29 de maio, mesmo dia em que termina o prazo para a declaração do imposto neste ano.
Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026?
Os valores podem ser consultados a partir das 10 horas desta sexta, no site da Receita Federal ou no aplicativo Meu Imposto de Renda.
Veja o passo a passo para acesso no site:
- Acesse o site da Receita Federal;
- Clique em "Meu Imposto de Renda";
- Selecione o item "Consultar minha restituição";
- Informe CPF e data de nascimento e clique no botão "sou humano".
Quem recebe no primeiro lote?
Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal:
- 256.697 restituições para idosos acima de 80 anos;
- 2.256.975 restituições para idosos entre 60 e 79 anos;
- 222.100 restituições para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;
- 1.054.789 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Além disso, 4.959.431 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.
Veja a previsão de pagamento de cada lote do IRPF:
- 1º lote: 29 de maio;
- 2º lote: 30 de junho;
- 3º lote: 31 de julho;
- 4º lote: 31 de agosto.
A previsão da Receita Federal é que o próximo lote também contemple cerca de 9 milhões de contribuintes, com valores de restituições próximos a R$ 16 bilhões, totalizando assim 80% da estimativa de restituições a serem pagas este ano.