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Consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2026 abre nesta sexta (22)

O pagamento do primeiro lote está programado para o próximo dia 29 de maio.

Escrito por Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
22 de Maio de 2026 - 07:00 (Atualizado às 07:31)
capa da noticia
Legenda: Os valores podem ser consultados no site da Receita Federal ou no aplicativo Meu Imposto de Renda.
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil.

A Receita Federal libera, nesta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Aqueles que já enviaram a declaração e têm valores a receber podem entrar no sistema a partir das 10 horas. 

Serão pagos R$ 16 bilhões para mais de 8 milhões de contribuintes contemplados, sendo este o maior lote de restituição já pago pela Receita Federal. Segundo o órgão, o total representa 40% das restituições previstas para serem pagas neste ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes. 

O pagamento do primeiro lote está programado para o próximo dia 29 de maio, mesmo dia em que termina o prazo para a declaração do imposto neste ano.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026?

Os valores podem ser consultados a partir das 10 horas desta sexta, no site da Receita Federal ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. 

Veja o passo a passo para acesso no site:

  • Acesse o site da Receita Federal;
  • Clique em "Meu Imposto de Renda";
  • Selecione o item "Consultar minha restituição";
  • Informe CPF e data de nascimento e clique no botão "sou humano".

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Quem recebe no primeiro lote?

Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal:

  • 256.697 restituições para idosos acima de 80 anos;
  • 2.256.975 restituições para idosos entre 60 e 79 anos;
  • 222.100 restituições para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;
  • 1.054.789 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 4.959.431 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.

Veja a previsão de pagamento de cada lote do IRPF:

  • 1º lote: 29 de maio;
  • 2º lote: 30 de junho;
  • 3º lote: 31 de julho;
  • 4º lote: 31 de agosto.

A previsão da Receita Federal é que o próximo lote também contemple cerca de 9 milhões de contribuintes, com valores de restituições próximos a R$ 16 bilhões, totalizando assim 80% da estimativa de restituições a serem pagas este ano.

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