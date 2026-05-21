Porto do Pecém recebe R$ 700 milhões em investimentos para transição energética

O Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou que o Senado Federal aprovou a contratação de crédito externo de quase R$ 700 milhões para a transição energética do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (21), durante a 3ª edição do fórum Cresce Ceará, realizado pelo Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).

Segundo o portal Senado Notícias, nessa quarta (20), foram autorizadas duas operações de crédito entre o CIPP e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de US$ 123,5 milhões.

Legenda: Governador Elmano de Freitas durante o evento Cresce Ceará. Foto: Thiago Gadelha.

Como o recurso será utilizado

Em vídeo publicado no Instagram, o senador da República Camilo Santana informou que parte dos recursos será destinada ao Programa de Transição Energética do Pecém, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura, a pesquisa, a inovação e a qualificação profissional para consolidar a cadeia produtiva do Hidrogênio Verde.

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Segundo ele, o setor "poderá posicionar o Nordeste brasileiro na vanguarda mundial da economia limpa". Já a outra parte do montante deve financiar o programa Pecém Verde, "ampliando investimentos em descarbonização industrial, governança ambiental, capacitação e fortalecimento institucional", acrescentou Camilo.

O senador ressaltou, ainda, a capacidade técnica e ambiental que o Ceará apresenta para atuar na transição para o uso de energia limpa.

"O mundo inteiro está disputando investimentos verdes, e o Ceará está preparado para liderar esse processo. Temos sol, temos vento, temos localização estratégica, temos porto competitivo, temos capacidade técnica e temos um povo trabalhador. E quando o Nordeste recebe investimento, o Brasil cresce", listou.