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Porto do Pecém recebe R$ 700 milhões em investimentos para transição energética

Senado autorizou empréstimos para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Escrito por Luciano Rodrigues e Letícia do Vale
21 de Maio de 2026 - 10:20
capa da noticia
Legenda: Investimento será voltado para os programas Transição Energética do Pecém e Pecém Verde.
Foto: Divulgação.

O Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou que o Senado Federal aprovou a contratação de crédito externo de quase R$ 700 milhões para a transição energética do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (21), durante a 3ª edição do fórum Cresce Ceará, realizado pelo Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB). 

Segundo o portal Senado Notícias, nessa quarta (20), foram autorizadas duas operações de crédito entre o CIPP e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor total de US$ 123,5 milhões. 

Governador Elmano de Freitas durante o evento Cresce Ceará.
Legenda: Governador Elmano de Freitas durante o evento Cresce Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

Como o recurso será utilizado 

Em vídeo publicado no Instagram, o senador da República Camilo Santana informou que parte dos recursos será destinada ao Programa de Transição Energética do Pecém, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura, a pesquisa, a inovação e a qualificação profissional para consolidar a cadeia produtiva do Hidrogênio Verde.

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Segundo ele, o setor "poderá posicionar o Nordeste brasileiro na vanguarda mundial da economia limpa". Já a outra parte do montante deve financiar o programa Pecém Verde, "ampliando investimentos em descarbonização industrial, governança ambiental, capacitação e fortalecimento institucional", acrescentou Camilo. 

O senador ressaltou, ainda, a capacidade técnica e ambiental que o Ceará apresenta para atuar na transição para o uso de energia limpa. 

"O mundo inteiro está disputando investimentos verdes, e o Ceará está preparado para liderar esse processo. Temos sol, temos vento, temos localização estratégica, temos porto competitivo, temos capacidade técnica e temos um povo trabalhador. E quando o Nordeste recebe investimento, o Brasil cresce", listou. 

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