Acordo de energia de R$ 10 bilhões é assinado para data center do TikTok no Ceará

A Omnia Data Centers e a Casa dos Ventos firmaram contrato de US$ 2 bilhões (em torno de R$ 10 bilhões) para autoprodução de energia renovável para o projeto do mega data center que tem como cliente o TikTok. Trata-se do maior valor já registrado neste modelo para data centers na América Latina.

No formato de autoprodução, a Omnia se tornará sócia de ativos de geração da Casa dos Ventos e acessará diretamente a energia produzida.

O acordo estabelece um contrato de compra de energia com volume estimado de até 300 MW médios, proveniente de parques eólicos no Ceará e no Piauí.

Operação dos parques

Com investimentos estimados em R$ 4 bilhões na implantação dos parques eólicos, a Casa dos Ventos será responsável pelo desenvolvimento, operação e gestão destes empreendimentos de geração de energia renovável, enquanto a Omnia, como desenvolvedora, investidora e operadora do Data Center Pecém, atuará também como autoprodutora.