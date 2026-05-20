Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

ANP confirma que substância encontrada em quintal de agricultor no Ceará é petróleo cru

Análise foi concluída nesta terça-feira (19).

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
(Atualizado às 19:10)
Negócios
seu sidronio
Legenda: Exploração do recurso não é garantida.
Foto: Marcelo Andrade/IFCE.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concluiu que a substância encontrada em Tabuleiro do Norte, na fazenda do agricultor Sidrônio Moreira, é, de fato, petróleo cru. 

Segundo informou a ANP ao Diário do Nordeste, a análise da amostra coletada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE) e disponibilizada à Agência foi concluída nesta terça-feira (19). 

A partir do resultado da análise, a ANP abriu um processo administrativo para examinar a área e uma possível inclusão do terro a um bloco exploratório na Oferta Permanente de Concessão (principal modalidade atual de licitações de áreas para exploração e produção de petróleo e gás). 

No entanto, não há prazo estabelecido para a conclusão dessa avaliação técnica pela ANP. A Agência também destacou que essa inclusão não é garantida. 

"A inclusão de blocos no edital da Oferta Permanente necessita de diversas etapas, não só internas da ANP como também de outros órgãos, como órgãos ambientais e Ministérios", indicou a Agência. 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Foto de um carro Gol usado/seminovo em exibição.
Auto

Como escolher carro usado: checklist antes de fechar negócio

Veja guia prático para comprar carro usado com segurança, avaliando documento, histórico e custo de manutenção.

Redação
Há 9 minutos
seu sidronio
Negócios

ANP confirma que substância encontrada em quintal de agricultor no Ceará é petróleo cru

Análise foi concluída nesta terça-feira (19).

Letícia do Vale
Há 12 minutos
Placa no data center do tiktok.
Negócios

MPF e DPU recomendam adequações ambientais para início de atividades no data center do TikTok

Documento aponta risco hídrico e sugere consulta ao povo Anacé e outras comunidades no entorno.

Redação
Há 1 hora
Duas bonecas negras ladeiam a caixa vintage do jogo de tabuleiro 'Banco Imobiliário' da marca Estrela sobre um fundo branco. À esquerda, uma boneca com cabelo crespo curto veste blusa vermelha e saia xadrez, enquanto à direita, um boneco bebê veste macacão e touca rosa com detalhes em azul brilhante.
Negócios

Susi, Banco Imobiliário e Fofolete: relembre brinquedos clássicos da Estrela

Fabricante de brinquedos entrou com pedido de recuperação judicial nesta quarta-feira (20).

Redação
20 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Porto do Pecém está na Cúpula Mundial do H2V em Roterdã

Nesta quarta-feira, 20, dia da abertura do evento, o estande do governo do Ceará recebeu a visita do rei da Holanda, que foi recebido por Max Quintino

Egídio Serpa
20 de Maio de 2026
Alunos em sala de aula.
Negócios

Junior Achievement Ceará apresenta programa de orientação de carreira à Seduc

JA Ceará conecta educação, empreendedorismo e inovação social.

Redação
20 de Maio de 2026
vista aérea de hotel do hard rock em lagoinha
Victor Ximenes

Hard Rock deixa avalanche de ações judiciais no Ceará com mais de 3,7 mil processos

Processos buscam a restituição integral dos valores investidos, acrescidos de correção monetária, multa e indenizações.

Victor Ximenes
20 de Maio de 2026
A caixa do jogo de tabuleiro
Negócios

Fabricante de brinquedos Estrela entra com pedido de recuperação judicial

Comunicado da empresa aos acionistas e ao mercado foi divulgado nesta quarta-feira (20).

Redação
20 de Maio de 2026
Egídio Serpa

"Cresce Ceará" mostra os desafios do agro: a logística e a energia

Havia 30 anos, o agro cearense representava quase nada do PIB. Hoje, a atividade lidera o crescimento da economia do estado

Egídio Serpa
20 de Maio de 2026
Negócios

3º Cresce Ceará discute agronegócio nesta quinta (21); inscrições estão abertas

Marcado para a próxima quinta-feira (21), o evento reunirá especialistas, líderes empresariais e representantes do setor produtivo.

Agência de Conteúdo DN
20 de Maio de 2026
Foto que contém tratores e caminhões em canteiro de obras de Quixeramobim.
Negócios

Cidade do Ceará recebe 1ª fábrica do Brasil de peças de magnésio para carros e motos

Com investimento de R$ 200 milhões, o novo empreendimento deve gerar 300 empregos diretos no Sertão Central do Estado.

Luciano Rodrigues
20 de Maio de 2026
Facjada do aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Taxa no aeroporto de Lima pode trazer mais voos internacionais de longo alcance para Fortaleza

Igor Pires
20 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Petróleo: Margem Equatorial será a nova fronteira do Brasil

No fundo do mar da Margem Equatorial, que se estende do Amapá até o Rio Grande do Norte, há uma riqueza natural que precisa de ser explorada

Egídio Serpa
20 de Maio de 2026
Um grupo de pessoas brancas com trajes corporativos fazendo um sinal de negativo para demonstrar insatisfação.
Delania Santos

Você conhece a insatisfação crônica? Saiba como identificar e o que fazer

Delania Santos
20 de Maio de 2026
Setor apresentou crescimento nos últimos anos.
Negócios

Número de novas padarias sobe em Fortaleza e chega a quase mil unidades em 2025

Em 2025, 926 novas padarias foram abertas na Capital.

Ana Beatriz Caldas
20 de Maio de 2026
Pessoa segura boleto da conta de luz.
Negócios

Conta de luz no Ceará deve ficar mais barata a partir de julho com R$ 5,5 bi aprovados pela Aneel

Recurso foi destinado para 22 distribuidoras no Brasil.

Bruna Damasceno
19 de Maio de 2026
Foto do painel eletrônico de uma moto ao ar livre.
Auto

Tecnologia em motos: recursos que estão transformando as motocicletas modernas

Conheça as novas tecnologias presentes nas motos modernas, como controle de tração, conectividade e sistemas de segurança.

Redação
19 de Maio de 2026
Fachada da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará).
Victor Ximenes

Acordo de energia de R$ 10 bilhões é assinado para data center do TikTok no Ceará

Valor é o maior para este tipo de empreendimento na América Latina.

Victor Ximenes
19 de Maio de 2026
Celular exibindo a tela do aplicativo Meu INSS, com botão “Entrar com gov.br”, sendo segurado por uma mão em primeiro plano.
Negócios

Novas regras de consignado do INSS começam nesta terça (19) e definem biometria como obrigatória

Para confirmar adesão, será necessário acessar aplicativo ou site "Meu INSS".

Redação
19 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Atenção! El Niño pode trazer seca em 2027 para o Ceará

Como a pluviometria deste ano não permitiu boa recarga dos grandes açudes cearenses e diante do que se prenuncia, é hora de providências preventivas

Egídio Serpa
19 de Maio de 2026
Grupo Mateus.
Negócios

Grupo Mateus demite mais de 6 mil funcionários em seis estados, e Ceará está na lista

As vagas foram cortadas em cinco estados da região Nordeste e um do Norte.

Luciano Rodrigues
19 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Exclusivo! Margem Equatorial abre novos negócios para o Ceará

Descomissionamento de 8 plataformas da Petrobras no mar de Paracuru é o primeiro bom sinal para quem quer investir no apoio ao petróleo e à energia offshore no litoral cearense

Egídio Serpa
19 de Maio de 2026
Contribuinte com celular aberto para usar O IR.
Negócios

Saiba como garantir a isenção de R$ 20 mil e declarar prejuízos no IR 2026

Especialista detalha a importância da segregação entre Day Trade e Swing Trade para evitar a malha fina.

Redação
19 de Maio de 2026
Cédulas de dinheiro.
Ana Alves

Teste financeiro: descubra se você controla seu dinheiro ou está perdendo o controle

Ana Alves
19 de Maio de 2026
Imagem de bilhete de Mega-Sena para ilustrar matéria sobre 30 anos da Mega-Sena.
Negócios

Mega-Sena abre vendas exclusivas para sorteio especial de 30 anos

Concurso 3010 será sorteado na manhã do dia 24 de maio.

Redação
18 de Maio de 2026
Mulher mexe em celular aberto no site da Receita Federal. Imagem usada em matéria sobre restituição do primeiro lote do Imposto de Renda.
Negócios

Consulta ao 1º lote da restituição do Imposto de Renda 2026 começa na sexta (22)

O pagamento da primeira remessa da restituição está programado para o dia 29 de maio.

Redação
18 de Maio de 2026
Imagem desfocada representando uma cena de acidente de carro com veículos danificados, socorristas de emergência e as consequências de uma colisão em uma estrada.
Auto

Avança na Câmara projeto que aumenta tempo de prisão para homicídio culposo no trânsito

O texto passou na Comissão de Viação e Transportes, mas ainda passará por outra comissão antes de seguir para o plenário.

Redação
18 de Maio de 2026
Painel de discussão em um auditório com pessoas sentadas em poltronas brancas sobre um palco, diante de um grande telão vermelho com a frase “Cresce Ceará”.
Negócios

Veja programação completa da 3ª edição do Cresce Ceará

Inscrições para a 3ª edição do evento do Diário do Nordeste estão abertas e são gratuitas.

Redação
18 de Maio de 2026
Mãos com unhas decoradas em glitter rosa seguram um smartphone que exibe a tela inicial azul do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, com o brasão do Brasil em destaque. A imagem, capturada em ângulo diagonal, mostra o aparelho apontado para cima em um ambiente de escritório com parte de um teclado visível ao fundo.
Negócios

72% dos nordestinos são a favor do fim da escala 6x1, mostra pesquisa Quaest

Nordeste é a região com maior índice favorável à mudança. No País, percentual de pessoas a favor da medida chega a 68%.

João Gabriel Tréz
18 de Maio de 2026
Egídio Serpa

As contas públicas são uma bomba-relógio que explodirá em 2027

Nenhum dos pré-candidatos à Presidência da República está dizendo o que fará para consertar o estado brasileiro e seu governo

Egídio Serpa
18 de Maio de 2026