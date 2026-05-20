ANP confirma que substância encontrada em quintal de agricultor no Ceará é petróleo cru

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concluiu que a substância encontrada em Tabuleiro do Norte, na fazenda do agricultor Sidrônio Moreira, é, de fato, petróleo cru.

Segundo informou a ANP ao Diário do Nordeste, a análise da amostra coletada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará (IFCE) e disponibilizada à Agência foi concluída nesta terça-feira (19).

A partir do resultado da análise, a ANP abriu um processo administrativo para examinar a área e uma possível inclusão do terro a um bloco exploratório na Oferta Permanente de Concessão (principal modalidade atual de licitações de áreas para exploração e produção de petróleo e gás).

No entanto, não há prazo estabelecido para a conclusão dessa avaliação técnica pela ANP. A Agência também destacou que essa inclusão não é garantida.

"A inclusão de blocos no edital da Oferta Permanente necessita de diversas etapas, não só internas da ANP como também de outros órgãos, como órgãos ambientais e Ministérios", indicou a Agência.