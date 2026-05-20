Taxa no aeroporto de Lima pode trazer mais voos internacionais de longo alcance para Fortaleza

Fortaleza sempre esteve nos planos da Latam para operar o Airbus A321XLR (família de aviões de corredor único) e pode ganhar ainda mais espaço caso Lima, no Peru, fique fora do planejamento de curto e médio prazo da companhia para a aeronave.

A capital peruana sempre foi tratada como primeira base natural para o A321XLR na América do Sul, mas corre o risco de perder essa posição.

A adoção de uma taxa sobre conexões internacionais no aeroporto de Lima levou o CEO da Latam, Roberto Alvo, a afirmar que a companhia está "reavaliando onde os aviões podem fazer mais sentido econômico".

O aumento de custos para passageiros em trânsito reduz a competitividade do hub peruano justamente no tipo de operação para o qual o XLR foi concebido: mercados menores e rotas de longo alcance com aeronaves de corredor único.

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Lima é estratégica, por exemplo, para ligações ao oeste dos Estados Unidos. Os impactos dessa taxa já foram sentidos em 2025.

Uma rota entre Fortaleza e Lima não foi viabilizada por causa do encargo, e diversas outras operações da Latam foram canceladas pelo mesmo motivo.

Com Lima fora de cena para abrigar parte da frota de XLR, essas aeronaves tendem a ser alocadas em outros grandes hubs da companhia, como Brasília, e abre espaço para que Fortaleza assuma um papel mais relevante como hub secundário internacional da Latam.

Por que Fortaleza?

Fortaleza já é uma das principais portas de entrada e saída para a Europa a partir do Brasil, favorecida pela posição geográfica no litoral nordestino.

A conectividade doméstica também deve melhorar com a chegada dos jatos Embraer E2 operados pela Latam.

Foto: Reprodução.

Desde as primeiras sinalizações da companhia, a Capital cearense aparecia como opção tecnicamente consistente para receber operações de longo alcance, pelo posicionamento geográfico e pela malha já existente.

O portal chileno El Aereo avalia que a companhia pode usar Fortaleza para conectar o Nordeste brasileiro à América do Sul, América do Norte, Europa e África Ocidental.

Linha do tempo do A321XLR na Latam

2023: Latam indica que o XLR pode viabilizar a rota Fortaleza-Lisboa.

2024: Surge a tese de basear o XLR em Lima e Fortaleza, com a criação de um hub internacional no Nordeste.

2025: Latam se prepara para receber o XLR e estrutura sua malha de longo alcance com aeronaves menores.

2026 (abril): CEO da Latam cita Fortaleza-Madri e indica possível substituição do 787 pelo XLR em Lisboa.

2026 (maio): Lima perde competitividade por custos de conexão e Fortaleza emerge como opção para base dos A321XLR.

Entenda mais sobre o A321XLR

Legenda: O A321XLR tem alcance superior em mais de 50% ao de outros aviões de corredor único da mesma família. Foto: Divulgação.

O A321XLR tem alcance superior em mais de 50% ao de outros aviões de corredor único da mesma família, o que permite explorar rotas de longa distância com maior eficiência operacional.

A Latam será a primeira companhia da América do Sul a incorporar o modelo, com previsão de recebimento a partir de 2027.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.