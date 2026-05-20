Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Junior Achievement Ceará apresenta programa de orientação de carreira à Seduc

JA Ceará conecta educação, empreendedorismo e inovação social.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Alunos em sala de aula.
Legenda: Somente neste ano, mais de 7 mil estudantes da rede estadual passaram a integrar iniciativas ligadas à formação empreendedora desenvolvidas em parceria com a Seduc-CE.
Foto: Divulgação JA Ceará

A Junior Achievement Ceará (JA Ceará), referência nacional em educação empreendedora, avança em mais uma parceria estratégica com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc).

Nesta semana, a diretora executiva da organização, Ana Lúcia Coelho, se reuniu com a secretária da pasta, Jucineide Fernandes, para apresentar o programa "Conectando Carreiras".

A iniciativa é voltada a estudantes do 2º ano das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral e tem como objetivo apoiar jovens no processo de escolha profissional por meio do diagnóstico de habilidades, identificação de vocações e orientação de carreira. 

A proposta busca alinhar as decisões dos estudantes aos seus talentos e às demandas regionais do mercado de trabalho.

"O Conectando Carreiras chega para orientar e ajudar os jovens a enxergarem possibilidades, descobrirem seus talentos e planejarem o futuro com ações que proporcionem segurança em seus propósitos", afirmou Ana Lúcia Coelho.

O programa reforça uma parceria já consolidada entre a JA Ceará e a rede pública estadual de ensino. 

Imagem das duas pessoas.
Legenda: A diretora executiva da Junior Achievement Ceará, Ana Lúcia Coelho, reuniu-se com a secretária da Educação do Estado, Jucineide Fernandes, para a apresentação do novo programa “Conectando Carreiras”.
Foto: Divulgalção.

Somente neste ano, mais de 7 mil estudantes da rede estadual passaram a integrar iniciativas de formação empreendedora desenvolvidas em conjunto com a Seduc-CE.

Ao longo dos últimos anos, a organização ampliou o acesso de milhares de jovens a conteúdos de empregabilidade, inovação e preparação para o mercado de trabalho.

A JA Ceará é reconhecida como uma das unidades de maior destaque da Rede Junior Achievement no Brasil. 

Os programas oferecidos estimulam o protagonismo juvenil, o pensamento criativo, o planejamento de carreira e o desenvolvimento de competências socioemocionais nas escolas estaduais cearenses.

Educação empreendedora 

Parte de uma rede global presente em mais de 120 países, a Junior Achievement atua no Brasil desde 1983 com programas baseados na metodologia "aprender-fazendo". 

A organização conecta educação, empreendedorismo e inovação social, contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais e alinhando suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente nas áreas de educação de qualidade e trabalho decente.

No Ceará, a atuação integrada entre o setor público, educadores e a iniciativa privada tem consolidado a educação empreendedora como política de formação para jovens, ampliando oportunidades e preparando novas gerações para os desafios de uma economia em constante transformação.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Duas bonecas negras ladeiam a caixa vintage do jogo de tabuleiro 'Banco Imobiliário' da marca Estrela sobre um fundo branco. À esquerda, uma boneca com cabelo crespo curto veste blusa vermelha e saia xadrez, enquanto à direita, um boneco bebê veste macacão e touca rosa com detalhes em azul brilhante.
Negócios

Susi, Banco Imobiliário e Fofolete: relembre brinquedos clássicos da Estrela

Fabricante de brinquedos entrou com pedido de recuperação judicial nesta quarta-feira (20).

Redação
Há 31 minutos
Egídio Serpa

Porto do Pecém está na Cúpula Mundial do H2V em Roterdã

Nesta quarta-feira, 20, dia da abertura do evento, o estande do governo do Ceará recebeu a visita do rei da Holanda, que foi recebido por Max Quintino

Egídio Serpa
Há 46 minutos
Alunos em sala de aula.
Negócios

Junior Achievement Ceará apresenta programa de orientação de carreira à Seduc

JA Ceará conecta educação, empreendedorismo e inovação social.

Redação
Há 1 hora
vista aérea de hotel do hard rock em lagoinha
Victor Ximenes

Hard Rock deixa avalanche de ações judiciais no Ceará com mais de 3,7 mil processos

Processos buscam a restituição integral dos valores investidos, acrescidos de correção monetária, multa e indenizações.

Victor Ximenes
20 de Maio de 2026
A caixa do jogo de tabuleiro
Negócios

Fabricante de brinquedos Estrela entra com pedido de recuperação judicial

Comunicado da empresa aos acionistas e ao mercado foi divulgado nesta quarta-feira (20).

Redação
20 de Maio de 2026
Egídio Serpa

"Cresce Ceará" mostra os desafios do agro: a logística e a energia

Havia 30 anos, o agro cearense representava quase nada do PIB. Hoje, a atividade lidera o crescimento da economia do estado

Egídio Serpa
20 de Maio de 2026
Negócios

3º Cresce Ceará discute agronegócio nesta quinta (21); inscrições estão abertas

Marcado para a próxima quinta-feira (21), o evento reunirá especialistas, líderes empresariais e representantes do setor produtivo.

Agência de Conteúdo DN
20 de Maio de 2026
Foto que contém tratores e caminhões em canteiro de obras de Quixeramobim.
Negócios

Cidade do Ceará recebe 1ª fábrica do Brasil de peças de magnésio para carros e motos

Com investimento de R$ 200 milhões, o novo empreendimento deve gerar 300 empregos diretos no Sertão Central do Estado.

Luciano Rodrigues
20 de Maio de 2026
Facjada do aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Taxa no aeroporto de Lima pode trazer mais voos internacionais de longo alcance para Fortaleza

Igor Pires
20 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Petróleo: Margem Equatorial será a nova fronteira do Brasil

No fundo do mar da Margem Equatorial, que se estende do Amapá até o Rio Grande do Norte, há uma riqueza natural que precisa de ser explorada

Egídio Serpa
20 de Maio de 2026
Um grupo de pessoas brancas com trajes corporativos fazendo um sinal de negativo para demonstrar insatisfação.
Delania Santos

Você conhece a insatisfação crônica? Saiba como identificar e o que fazer

Delania Santos
20 de Maio de 2026
Setor apresentou crescimento nos últimos anos.
Negócios

Número de novas padarias sobe em Fortaleza e chega a quase mil unidades em 2025

Em 2025, 926 novas padarias foram abertas na Capital.

Ana Beatriz Caldas
20 de Maio de 2026
Pessoa segura boleto da conta de luz.
Negócios

Conta de luz no Ceará deve ficar mais barata a partir de julho com R$ 5,5 bi aprovados pela Aneel

Recurso foi destinado para 22 distribuidoras no Brasil.

Bruna Damasceno
19 de Maio de 2026
Foto do painel eletrônico de uma moto ao ar livre.
Auto

Tecnologia em motos: recursos que estão transformando as motocicletas modernas

Conheça as novas tecnologias presentes nas motos modernas, como controle de tração, conectividade e sistemas de segurança.

Redação
19 de Maio de 2026
Fachada da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará).
Victor Ximenes

Acordo de energia de R$ 10 bilhões é assinado para data center do TikTok no Ceará

Valor é o maior para este tipo de empreendimento na América Latina.

Victor Ximenes
19 de Maio de 2026
Celular exibindo a tela do aplicativo Meu INSS, com botão “Entrar com gov.br”, sendo segurado por uma mão em primeiro plano.
Negócios

Novas regras de consignado do INSS começam nesta terça (19) e definem biometria como obrigatória

Para confirmar adesão, será necessário acessar aplicativo ou site "Meu INSS".

Redação
19 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Atenção! El Niño pode trazer seca em 2027 para o Ceará

Como a pluviometria deste ano não permitiu boa recarga dos grandes açudes cearenses e diante do que se prenuncia, é hora de providências preventivas

Egídio Serpa
19 de Maio de 2026
Grupo Mateus.
Negócios

Grupo Mateus demite mais de 6 mil funcionários em seis estados, e Ceará está na lista

As vagas foram cortadas em cinco estados da região Nordeste e um do Norte.

Luciano Rodrigues
19 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Exclusivo! Margem Equatorial abre novos negócios para o Ceará

Descomissionamento de 8 plataformas da Petrobras no mar de Paracuru é o primeiro bom sinal para quem quer investir no apoio ao petróleo e à energia offshore no litoral cearense

Egídio Serpa
19 de Maio de 2026
Contribuinte com celular aberto para usar O IR.
Negócios

Saiba como garantir a isenção de R$ 20 mil e declarar prejuízos no IR 2026

Especialista detalha a importância da segregação entre Day Trade e Swing Trade para evitar a malha fina.

Redação
19 de Maio de 2026
Cédulas de dinheiro.
Ana Alves

Teste financeiro: descubra se você controla seu dinheiro ou está perdendo o controle

Ana Alves
19 de Maio de 2026
Imagem de bilhete de Mega-Sena para ilustrar matéria sobre 30 anos da Mega-Sena.
Negócios

Mega-Sena abre vendas exclusivas para sorteio especial de 30 anos

Concurso 3010 será sorteado na manhã do dia 24 de maio.

Redação
18 de Maio de 2026
Mulher mexe em celular aberto no site da Receita Federal. Imagem usada em matéria sobre restituição do primeiro lote do Imposto de Renda.
Negócios

Consulta ao 1º lote da restituição do Imposto de Renda 2026 começa na sexta (22)

O pagamento da primeira remessa da restituição está programado para o dia 29 de maio.

Redação
18 de Maio de 2026
Imagem desfocada representando uma cena de acidente de carro com veículos danificados, socorristas de emergência e as consequências de uma colisão em uma estrada.
Auto

Avança na Câmara projeto que aumenta tempo de prisão para homicídio culposo no trânsito

O texto passou na Comissão de Viação e Transportes, mas ainda passará por outra comissão antes de seguir para o plenário.

Redação
18 de Maio de 2026
Painel de discussão em um auditório com pessoas sentadas em poltronas brancas sobre um palco, diante de um grande telão vermelho com a frase “Cresce Ceará”.
Negócios

Veja programação completa da 3ª edição do Cresce Ceará

Inscrições para a 3ª edição do evento do Diário do Nordeste estão abertas e são gratuitas.

Redação
18 de Maio de 2026
Mãos com unhas decoradas em glitter rosa seguram um smartphone que exibe a tela inicial azul do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, com o brasão do Brasil em destaque. A imagem, capturada em ângulo diagonal, mostra o aparelho apontado para cima em um ambiente de escritório com parte de um teclado visível ao fundo.
Negócios

72% dos nordestinos são a favor do fim da escala 6x1, mostra pesquisa Quaest

Nordeste é a região com maior índice favorável à mudança. No País, percentual de pessoas a favor da medida chega a 68%.

João Gabriel Tréz
18 de Maio de 2026
Egídio Serpa

As contas públicas são uma bomba-relógio que explodirá em 2027

Nenhum dos pré-candidatos à Presidência da República está dizendo o que fará para consertar o estado brasileiro e seu governo

Egídio Serpa
18 de Maio de 2026
Negócios

Educação financeira: Sicredi reforça importância da prática para bem-estar do público

Até o próximo dia 24 de maio, a Semana Enef reforça ações para ampliar o conhecimento geral sobre educação financeira.

Agência de Conteúdo DN
18 de Maio de 2026
Egídio Serpa

A suinocultura cearense vai bem, mas há defeitos a consertar

No Ceara, que tem o maior rebanho suíno do Nordeste, não são todos os criadores que tratam corretamente os dejetos dos animais

Egídio Serpa
18 de Maio de 2026
Trecho da rodovia CE-060, com placa do km 55 e veículo passando na estrada.
Negócios

Quatro cidades do Ceará terão rodovias duplicadas; veja quais

As duplicações abrangem as rodovias CE-166 e CE-060.

Ana Beatriz Caldas e Luciano Rodrigues
18 de Maio de 2026