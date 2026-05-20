Junior Achievement Ceará apresenta programa de orientação de carreira à Seduc

A Junior Achievement Ceará (JA Ceará), referência nacional em educação empreendedora, avança em mais uma parceria estratégica com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc).

Nesta semana, a diretora executiva da organização, Ana Lúcia Coelho, se reuniu com a secretária da pasta, Jucineide Fernandes, para apresentar o programa "Conectando Carreiras".

A iniciativa é voltada a estudantes do 2º ano das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral e tem como objetivo apoiar jovens no processo de escolha profissional por meio do diagnóstico de habilidades, identificação de vocações e orientação de carreira.

A proposta busca alinhar as decisões dos estudantes aos seus talentos e às demandas regionais do mercado de trabalho.

"O Conectando Carreiras chega para orientar e ajudar os jovens a enxergarem possibilidades, descobrirem seus talentos e planejarem o futuro com ações que proporcionem segurança em seus propósitos", afirmou Ana Lúcia Coelho.

O programa reforça uma parceria já consolidada entre a JA Ceará e a rede pública estadual de ensino.

Legenda: A diretora executiva da Junior Achievement Ceará, Ana Lúcia Coelho, reuniu-se com a secretária da Educação do Estado, Jucineide Fernandes, para a apresentação do novo programa “Conectando Carreiras”. Foto: Divulgalção.

Somente neste ano, mais de 7 mil estudantes da rede estadual passaram a integrar iniciativas de formação empreendedora desenvolvidas em conjunto com a Seduc-CE.

Ao longo dos últimos anos, a organização ampliou o acesso de milhares de jovens a conteúdos de empregabilidade, inovação e preparação para o mercado de trabalho.

A JA Ceará é reconhecida como uma das unidades de maior destaque da Rede Junior Achievement no Brasil.

Os programas oferecidos estimulam o protagonismo juvenil, o pensamento criativo, o planejamento de carreira e o desenvolvimento de competências socioemocionais nas escolas estaduais cearenses.

Educação empreendedora

Parte de uma rede global presente em mais de 120 países, a Junior Achievement atua no Brasil desde 1983 com programas baseados na metodologia "aprender-fazendo".

A organização conecta educação, empreendedorismo e inovação social, contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais e alinhando suas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente nas áreas de educação de qualidade e trabalho decente.

No Ceará, a atuação integrada entre o setor público, educadores e a iniciativa privada tem consolidado a educação empreendedora como política de formação para jovens, ampliando oportunidades e preparando novas gerações para os desafios de uma economia em constante transformação.