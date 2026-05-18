Educação financeira: Sicredi reforça importância da prática para bem-estar do público

O momento de fechar as contas do mês acontece em todas as famílias brasileiras. Nessa hora, pagar tudo que se deve é o foco. Diante dessa realidade, a educação financeira entra como uma ferramenta que pode, quando adaptada a cada realidade, melhorar a renda familiar.

De acordo com dados da pesquisa Observatório Fenabran de 2025, realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Fenabran), a maior parte dos brasileiros (55%) afirma que “entende pouco” (40%) ou nada (15%) de educação financeira, mas reconhecem a importância do tópico.

No Ceará e no Maranhão, a Sicredi Veredas investe em ações para ampliar o aprendizado financeiro da população. Uma delas é o programa Cooperação na Ponta do Lápis, com iniciativas que promovem praticidade, se aproximando da realidade dos cooperados.

Entre as ações do programa estão:

Oficinas e palestras que ensinam, de forma acessível, como organizar o dinheiro no dia a dia;

Conversas e encontros em grupo, onde os participantes trocam experiências e aprendem juntos;

Exercícios práticos, como montar orçamento, controlar gastos e planejar objetivos;

Conteúdos adaptados à realidade local, considerando a rotina, renda e desafios de cada público.

"O foco do programa é ajudar o cooperado e a comunidade a entender melhor suas finanças e tomar decisões mais conscientes, sempre conectando isso com a qualidade de vida e o bem-estar da família”, explica Kátia Normândia, Assessora de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Veredas.

Saúde financeira

Para quem está começando a criar hábitos de educação financeira, ações simples podem trazer resultados satisfatórios.

Segundo Kátia, as principais dúvidas do público são questões “como sair das dívidas”; “como começar a guardar dinheiro, mesmo ganhando pouco?”; “como definir prioridades de gastos?”, entre outras.

“A educação financeira vai muito além de dinheiro — ela impacta diretamente o bem-estar das pessoas. Quem tem controle financeiro: dorme melhor, sofre menos com dívidas, lida melhor com imprevistos”, reforça Kátia.

Não é preciso fazer planejamentos complexos para dar os primeiros passos para ampliar hábitos de educação financeira. Alguns exemplos são:

Criação de uma reserva de emergência

Uma das ações mais básicas é começar uma reserva de emergência. Ou seja, guardar uma quantia suficiente para que, numa situação como perda de emprego ou problemas de saúde, não seja necessário que o indivíduo tenha que recorrer a empréstimos.

Para guardar a reserva, a melhor aposta são investimentos com rápida liquidez e baixo risco, como Tesouro Selic e CDBs com liquidez diária.

Definição de metas possíveis

Seja fazer uma viagem, comprar um imóvel ou outro passo, a definição de uma meta de economia é importante para alcançar um objetivo. Separar uma quantidade específica de dinheiro no mês ou limitar gastos específicos são ações simples, mas que impactam nas finanças no fim do mês. “Quando o dinheiro tem propósito, fica mais fácil manter disciplina”, comenta Kátia Normândia.

Controle de gastos

É importante saber quanto se gasta ao fim de cada mês. Se está sobrando dinheiro do salário e quais podem ser áreas em que se pode fazer cortes para economizar ao longo do tempo.

Índice I-SFB: como ele pode auxiliar o público?

No Sicredi, os associados, dentro da plataforma de educação financeira da instituição, têm acesso ao Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB), desenvolvido pela Febraban. A partir dele, é possível ter acesso a um diagnóstico detalhado sobre a saúde financeira de cada um, mostrando se há endividamento, se as contas estão organizadas, entre outros detalhes.

O cooperado responde a algumas perguntas sobre:

Organização do dinheiro

Hábitos de consumo

Dívidas

Planejamento

Após isso, é gerado um índice com nível de saúde financeira. Dessa forma, por meio das informações, são elaboradas sugestões de melhorias em pontos de atenção, com os cooperados compreendendo em quais áreas necessitam melhorar.

Semana Enef

Entre os dias 18 e 24 de maio, está sendo realizada, em nível nacional, a 13ª edição da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef). Neste ano, o tema é “Educação Financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade”.

Durante o período da campanha, o Sicredi Veredas irá realizar ações como palestras e oficinas em escolas e empresas parceiras, produções com influencers locais, participações em programas jornalísticos, entre outras.

Serviço

Instagram: @sicrediveredas

https://www.sicredi.com.br/site/educacaofinanceira/