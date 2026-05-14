Le’Loyn Parfums eleva o mercado de luxo no Nordeste com pop-up exclusiva de Creed
Ativação reúne fragrâncias com marca de destaque global no segmento perfume de nicho
A alta perfumaria internacional acaba de ganhar um novo capítulo no Nordeste. A Le’Loyn Parfums, referência em perfumaria seletiva e de nicho na região, traz ao Iguatemi Bosque uma experiência exclusiva da Creed, maison reconhecida mundialmente como uma das marcas mais prestigiadas da perfumaria de nicho.
A chegada da pop-up reforça o posicionamento da Le’Loyn como um dos principais destinos do luxo no Brasil, conectando Fortaleza aos movimentos mais sofisticados do mercado internacional de fragrâncias.
Instalada no Piso L1 do Iguatemi Bosque, a experiência convida apreciadores da alta perfumaria a mergulharem em um universo marcado por tradição, exclusividade e sofisticação atemporal, pilares que transformaram a Creed em um verdadeiro ícone global do segmento de luxo.
Entre os destaques apresentados está o lançamento Wild Vetiver, fragrância contemporânea que traduz elegância refinada e intensidade sofisticada, inspirada pelos jardins ingleses e pela assinatura olfativa marcante do vetiver.
“Dentro da perfumaria de nicho, a Creed é reconhecida globalmente como uma das maisons mais relevantes do mundo. A marca também se destaca pelo processo Millésime, conceito que valoriza ingredientes selecionados, qualidade nas composições e atenção aos detalhes em cada fragrância. Receber essa pop-up exclusiva em Fortaleza reforça o protagonismo da Le’Loyn na curadoria da alta perfumaria internacional”, afirma Isabelle Rebouças, gerente de marketing da Le’Loyn Parfums.
Além da experiência exclusiva com Creed, a Le’Loyn Parfums também reúne em seu portfólio marcas consagradas da perfumaria de nicho internacional, como Xerjoff, Casamorati, Nishane, Atelier des Ors e Fabbrica Della Musa, além de grandes marcas conceituais como Tom Ford, Hermès, Bvlgari, Cartier, Yves Saint Laurent, Gucci, Prada, Valentino, Loewe e Givenchy, reforçando sua curadoria voltada às marcas mais desejadas da alta perfumaria mundial.
Com seis lojas de alto padrão em Fortaleza e presença crescente no cenário nacional da perfumaria de nicho, a Le’Loyn segue consolidando sua trajetória como referência em exclusividade, experiência e excelência no universo da alta perfumaria.
Conheça as unidades Le’Loyn Parfums
Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 – Dionísio Torres
Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz
North Shopping Jóquei: Av. Lineu Machado, 419 – Jóquei Clube
Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu
Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy
Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335 – Edson Queiroz
Serviço
Pop-Up Creed: até dia 20 de maio
Local: Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz)
Site: www.leloynparfums.com.br
WhatsApp: (85) 98895-1846
Instagram: @leloynparfums
Linktree: https://linktr.ee/leloyn