Grupo dono da Gocase abre vagas de estágio com bolsa de R$ 3 mil e foco em IA

O Gogroup, holding que controla a Gocase e outras marcas digitais, abriu inscrições para seu programa de estágio com foco em Inteligência Artificial (IA), com vagas para atuação híbrida em Fortaleza (CE), São Paulo (SP) e Extrema (MG).

Interessados podem se inscrever até 19 de junho neste link.

A bolsa é de R$ 3 mil e o pacote de benefícios inclui plano de saúde e odontológico 100%, vale alimentação/refeição e Wellhub. O programa deve ter início em agosto de 2026. A experiência com Inteligência Artificial é um requisito.

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“Estamos vivendo uma das maiores revoluções tecnológicas da história. A forma de trabalhar, criar produtos e construir empresas vai mudar profundamente, e inteligência artificial é muito mais do que saber fazer um bom prompt. No Gogroup, buscamos jovens que já usam essas ferramentas de forma intensa, têm curiosidade para aprender rápido e querem aplicar IA na construção de projetos ambiciosos, com impacto real nos negócios e na vida das pessoas”, afirma Rafael Lobo, CEO do Gogroup.