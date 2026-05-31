Tele Sena: confira o resultado deste domingo (31/05)

O SBT divulga neste domingo (31) o resultado da Tele Sena Semanal de número 106. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 500 mil.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil. No total, mais de um milhão em prêmios serão sorteados nesta semana.

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

1º sorteio: Será atualizado após rodada ao vivo.

2º sorteio: Será atualizado após rodada ao vivo.

Giro da semana

1º sorteio (R$ 100): Será atualizado após rodada ao vivo.

2º sorteio (R$ 500): Será atualizado após rodada.

3º sorteio (R$ 1.000): Será atualizado após rodada.

4º sorteio (R$ 10.000): Será atualizado após rodada.

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio de cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: