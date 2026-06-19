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Move Brasil: veja as regras para participar do programa de financiamento para motoristas de app

Programa, que também vale para taxistas, começa a valer nesta sexta-feira (19).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 16:09
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Legenda: Motoristas cadastrados e aprovados já podem solicitar possibilidades de financiamento com bancos.
Foto: 1000 Words/Shutterstock.

O Move Brasil, programa do governo federal criado para facilitar a compra de carros novos por taxistas e motoristas de aplicativo, começa a valer nesta sexta-feira (19), proporcionando juros reduzidos para profissionais que utilizam o veículo como instrumento de trabalho.

Segundo o governo federal, o programa deve ampliar o acesso ao financiamento de veículos, além de incentivar a renovação da frota do transporte de passageiros.

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As condições para adesão foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). As taxas de juros foram fixadas em 12,6% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres.

No entanto, para optar pela modalidade de financiamento, é preciso seguir algumas regras. Confira abaixo:

Regras para participar do Move Brasil

Carros precisam se enquadrar 

O Move Brasil oferece R$ 30 bilhões em crédito para que os profissionais financiem carros zero km com juros mais baixos do que os de mercado. Mas, para que o veículo seja elegível, ele também deve seguir algumas regras.

  • A tecnologia de propulsão deve ser de baixo carbono (flex, movidos a etanol, híbrido flex e elétricos);
  • São permitidos os carros de montadoras habilitadas no Programa Mover;
  • O preço de venda, que deve constar na nota fiscal de aquisição do veículo, precisa ser igual ou inferior a R$ 150 mil.

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Critérios para os beneficiários

Além dos carros adequados, os motoristas interessados devem se encaixar nos critérios estabelecidos pelo governo federal. São eles:

  • Motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses em plataforma cadastrada no programa e que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma;
  • Taxistas titulares de autorização, permissão ou concessão do Poder Público, regularmente cadastrados.

Para participar, é necessário fazer solicitação no site gov.br. O prazo para o recebimento da resposta é de até cinco dias úteis. 

Os motoristas de aplicativo passarão por uma verificação da própria plataforma, mediante a autorização do solicitante. Já para taxistas, a verificação deve ocorrer por meio da Receita Federal.

Quando aprovado, o motorista poderá solicitar o financiamento na rede bancária credenciada a partir de 19 de junho. 

Dicas para aprovação do financiamento

Mesmo encaixado em todos os critérios do programa, o motorista ainda passará por uma análise bancária capaz de aprovar ou não o financiamento. Um dos primeiros passos, segundo especialistas, é reduzir o valor financiado por meio de uma entrada ou até mesmo revisar possíveis pendências cadastrais capazes de prejudicar o acesso ao crédito.

Além disso, o Score pode ser utilizado como termômetro para a aprovação do financiamento, assim como as possibilidades de comprometimento de renda. 

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