Quais bancos vão aderir ao Move Brasil? Programa deve financiar carros para motoristas de app

A etapa de contratação do financiamento do Move Brasil, programa do governo federal criado com o objetivo de facilitar a compra de carros novos por taxistas e motoristas de aplicativo, começa nesta sexta-feira (19). Com juros reduzidos para profissionais que utilizam o veículo como instrumento de trabalho, ele está disponível para quem já teve o cadastro aprovado.

Conforme o governo federal, o programa nasceu como forma de ampliar o acesso ao financiamento de veículos, além de incentivar a renovação da frota do transporte de passageiros.

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As condições foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), contando com recursos públicos, e as taxas de juros foram fixadas em 12,6% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres.

Quem pode participar do Move Brasil?

Taxistas e motoristas de plataformas como Uber e 99 estão aptos a participar do programa, desde que, claro, comprovem a atividade regular no setor. Segundo as regras, há a exigência mínima de ter realizado pelo menos 100 corridas ao longo de um ano, cerca de duas viagens por semana.

Os percentuais de juros do Move Brasil ficam abaixo da taxa Selic, atualmente em 14,25% ao ano.

O crédito é mais barato do que outras modalidades, enquanto a diferença é viabilizada por uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repassando R$ 30 bilhões do Tesouro ao BNDES para sustentar o programa.

Quais bancos participarão do Move Brasil?

O C6 Bank confirmou que deve começar a receber pedidos de financiamento a partir do dia 26 de junho. O banco vai adotar as taxas máximas previstas pelo programa para homens e mulheres, exigindo também uma entrada. Enquanto isso, a documentação necessária dependerá da análise de crédito de cada cliente.

Outro banco que vai aderir ao Move Brasil é o Santander, que iniciará o recebimento de propostas na próxima semana. As condições do financiamento serão apresentadas durante a etapa de simulação realizada pelo cliente, e a efetivação do contrato passará por uma análise de crédito e de documentação.

Já o Itaú Unibanco confirmou, em resposta ao jornal O Globo, que não participará da linha de financiamento. A decisão teria sido baseada em questões operacionais e na utilização integral das garantias disponíveis no Fundo Garantidor para Investimentos (FGI).

Também em resposta ao jornal O Globo, o Bradesco não comentou sobre uma eventual participação na nova linha de crédito, enquanto Nubank, BTG Pactual, Banco Inter, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal não confirmaram oficialmente a participação no programa.