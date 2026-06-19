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Arena Castelão recebe exposição de carros antigos neste domingo (21); saiba mais

O evento gratuito acontece de 8h às 14h, com entrada e estacionamento gratuitos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 08:52
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Legenda: A exposição contará com mais de 300 carros antigos.
Foto: Divulgação Sesporte.

A Arena Castelão recebe, neste domingo (21), uma exposição de carros antigos com mais de 300 veículos, em uma programação voltada para toda a família. O evento acontece de 8h às 14h, com entrada e estacionamento gratuitos

O encontro também contará com banda de época, exposição e vendas de miniaturas, além de espaço para troca de figurinhas da copa e outras atrações. 

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Veículos até 2002

Segundo a organização, proprietários de veículos fabricados até o ano de 2002 também poderão expor os automóveis no evento. 

A programação conta ainda com um desfile de carros antigos pelas vias externas da Arena Castelão. Os veículos participarão de uma volta olímpica a partir das 13h30. 

Durante a exposição, o restaurante Bossa Nova, localizado dentro da Arena Castelão, estará aberto para café da manhã e almoço. 

Serviço

  • Encontro Carro Antigos – Arena Castelão
  • Dia: 21 de junho (domingo)
  • Horário: 8h às 14h
  • Local: Arena Castelão (Portões de acesso – Avenida do Contorno)

 

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