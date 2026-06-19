Arena Castelão recebe exposição de carros antigos neste domingo (21); saiba mais

A Arena Castelão recebe, neste domingo (21), uma exposição de carros antigos com mais de 300 veículos, em uma programação voltada para toda a família. O evento acontece de 8h às 14h, com entrada e estacionamento gratuitos.

O encontro também contará com banda de época, exposição e vendas de miniaturas, além de espaço para troca de figurinhas da copa e outras atrações.

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Veículos até 2002

Segundo a organização, proprietários de veículos fabricados até o ano de 2002 também poderão expor os automóveis no evento.

A programação conta ainda com um desfile de carros antigos pelas vias externas da Arena Castelão. Os veículos participarão de uma volta olímpica a partir das 13h30.

Durante a exposição, o restaurante Bossa Nova, localizado dentro da Arena Castelão, estará aberto para café da manhã e almoço.

Serviço