Arena Castelão recebe exposição de carros antigos neste domingo (21); saiba mais

A Arena Castelão recebe, neste domingo (21), uma exposição de carros antigos com mais de 300 veículos, em uma programação voltada para toda a família. O evento acontece de 8h às 14h, com entrada e estacionamento gratuitos.
O encontro também contará com banda de época, exposição e vendas de miniaturas, além de espaço para troca de figurinhas da copa e outras atrações.
Veículos até 2002
Segundo a organização, proprietários de veículos fabricados até o ano de 2002 também poderão expor os automóveis no evento.
A programação conta ainda com um desfile de carros antigos pelas vias externas da Arena Castelão. Os veículos participarão de uma volta olímpica a partir das 13h30.
Durante a exposição, o restaurante Bossa Nova, localizado dentro da Arena Castelão, estará aberto para café da manhã e almoço.
Serviço
- Encontro Carro Antigos – Arena Castelão
- Dia: 21 de junho (domingo)
- Horário: 8h às 14h
- Local: Arena Castelão (Portões de acesso – Avenida do Contorno)