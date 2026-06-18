Latam amplia voos para Lisboa a partir de Fortaleza e chega a cinco frequências semanais

A Latam substituirá o voo de Santiago, que será descontinuado em outubro, por um crescimento de frequências internacionais entre Fortaleza e Lisboa.

Após iniciar com apenas uma frequência para Portugal em abril de 2025 e chegar a três em outubro passado, a companhia terá 4 frequências semanais em outubro próximo e, depois de mais de 5 anos, voltará a operar uma 5ª frequência internacional a partir de novembro.

Todas em Boeing 787-9 com capacidade para aproximadamente 300 passageiros, às segundas, terças, quartas, quintas e sábados.

Perdemos 360 assentos semanais de/para Santiago, mas teremos até 1.200 assentos a mais para Lisboa no final do ano: belo saldo.

O incremento, previsto até março de 2027 com possibilidade de extensão, reforça o papel de Fortaleza como um dos principais pontos de entrada de turistas internacionais no Brasil e amplia as conexões entre a região e a Europa.

Veja também Igor Pires Fortaleza e Maceió devem disputar nova base da Jetsmart no Nordeste Igor Pires Por que o Aeroporto de Fortaleza é um dos mais bem avaliados do mundo?

Uma grata confirmação do tamanho do sucesso da rota a à Europa com a Latam, que reúne gigantescos resultados em movimentação de passageiros e, mais ainda, de cargas de porão.

Os europeus adoram o Ceará e o Nordeste e geram um excelente impacto para a economia local.

A companhia, que possui um hub em crescimento em Fortaleza, não opera 5 frequências internacionais desde o início de 2020, quando estourou a terrível Covid-19.

À época, a Latam dava francas demonstrações de desejar crescer em Fortaleza: voava 5 vezes semanais a para Miami.

Felizmente, não há espera que não acabe, e a Latam voltará a operar 5 semanais frequências semanais num timing espetacular para a movimentação (4º semestre de 2026 em diante) entre o Nordeste e a Europa.

O incremento de frequências não beneficiará só o Ceará, mas todos os destinos ligados a Fortaleza com a Latam: serão 16 a preço de hoje até o momento (sobretudo Norte-Nordeste).

Certamente poderemos ter outros destinos surpresas surpresa até o final do ano. O timing do final de 2026 é muito adequado para tal.

Benefícios fiscais da Latam em Fortaleza

Com o aumento de frequências, a Latam voltará a ter isenção de ICMS sobre o querosene de aviação em Fortaleza, reenquadrando-se no Convênio Confaz 17.888/2017.

O convênio estabelece isenção de ICMS para companhias aéreas que mantenham ao menos 5 voos semanais internacionais operados com aeronaves de corredor duplo (widebody) e 50 voos diários com interligação nacional em Fortaleza, por operações próprias ou coligadas, configurando um hub aéreo.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.