Latam realiza promoção em novo trecho internacional Fortaleza-Lisboa

A Latam reduziu os preços de passagens para o novo trecho Fortaleza-Lisboa desde o último sábado (1º).

Indo no voo inaugural de 7 de abril e retornando no dia 14 do mesmo mês o cliente poderá achar ida e volta por excelentes R$ 3.256,38 já com taxas e impostos.

A passagem é naturalmente de classe econômica, com direito a uma mochila de até 10 kg e uma mala de até 12 kg na cabine de passageiros.

Essa mesma condição pode ser encontrada voando nos dias 21 e retornando 28 de abril e entre 5 e 12 de maio, por exemplo. Preços excelentes e de baixa estação. Os voos de ida e volta são sempre às segundas-feiras.

Lembremos que a Latam já iniciou os preços dos voos com valores até R$ 1.700,00 mais baratos que concorrentes como Tap e Air France.

Segundo o sistema de tarifas de passagens da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Latam já era a companhia com melhores preços de classe econômica entre Fortaleza e Portugal, considerando voos diretos ou não.

Mais barato que em 2024

O patamar de bilhete ida e volta da Latam em dezembro de 2024, antes do início das vendas do novo voo Fortaleza-Lisboa era de U$ 732,10, algo próximo de R$ 4.300,00 ida e volta. O preço que compartilhamos acima é, portanto, R$ 3.256, R$ 1.000,00 mais barato que o menor médio de 2024.

Como comparação, o voo mais barato entre Guarulhos e Lisboa entre 7 e 14 de abril sai por R$ 5188,20.

A Latam permite combinar milhas e dinheiro, reduzindo ainda mais o valor em dinheiro. Um voo ida e volta combinando dinheiro e milhas sai por R$ 2.114,05 e mais 45.694 pontos do Latam Pass, super condição.

