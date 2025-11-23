Latam ‘lucra’ mais em voos para Lisboa do que para Miami
Companhia aérea descontinuou voos para a cidade norte-americana em 27 de outubro.
Em outubro, mês em que deixou de ligar Fortaleza a Miami, a Latam teve de fato resultados gerais mais fortes, ligando Fortaleza a Lisboa.
Mês passado, foram 2 voos a mais ligando Fortaleza a Lisboa, totalizando 6 movimentos de ida e volta entre Fortaleza e Lisboa, contra 2 voos a menos voando a Miami, totalizando 7 partidas e chegadas entre Fortaleza e Miami.
A Latam descontinuou totalmente os voos a Miami no último dia 27 de outubro.
Resultados
Mês passado, ambas as ligações mostraram praticamente a mesma demanda de passageiros por voo - 256 passageiros em voo de/para Miami contra 251 passageiros em voo de/para Lisboa com o Boeing 787-9.
Ocupações muito fortes e média de 85% praticamente. Voos cheios.
|Voos
|Passageiros
|Carga
|Decolagens
|Pax/Dec
|Carga/Decolagem
|FOR-LIS-FOR
|3017
|143338
|12
|251,4
|11944,8
|FOR-MIA-FOR
|3587
|71755
|14
|256,2
|5125,4
O contexto para os dois destinos são totalmente antagônicos, porém. A Latam enche seus aviões a Europa mesmo com voos diários da Tap (Lisboa) e várias saídas semanais da Air France (Paris) totalmente abarrotados de passageiros (ocupações superiores a 90%), ou seja, a demanda europeia é enorme, levando a Latam a certamente poder cobrar mais por seus bilhetes a Lisboa.
Já no contexto aos EUA, a Latam não teve resultados mais fortes a Miami mesmo sem os voos da Gol à cidade da Flórida, denotando menor demanda.
Contamos inclusive como voos da Europa ao Brasil trazem receitas extras às companhias através de cargas como kits de kitesurf.
Veja também
Cargas são o fiel da balança na disputa entre Miami e Lisboa
Se no contexto de passageiros, a comparação entre Miami e Lisboa possa ser apenas subjetivamente conclusiva, no contexto de carga, qualquer dúvida some.
Em outubro, a Latam transportou mais que o dobro de cargas em seus voos entre Lisboa (11,9 toneladas) que transportou nos seus voos a Miami (5,1 toneladas).
Para dar uma ideia ao leitor, 11,9 toneladas de carga é equivalente em massa a 119 passageiros e suas malas, pesando 100kg em média, é próximo a 30% de passageiros a mais nos voos. Isso pesa bastante em divisas para a companhia aérea.
Assim, a Latam acertou forte, mudando todos seus voos de Miami para Lisboa, conforme publicamos em julho.
Já em novembro, portanto, a Latam estará apenas com voos a Lisboa, sem voos a Miami, que devem retornar apenas em abril, porém com apenas uma frequência semanal: não mais com duas.
Ou seja, Lisboa venceu de fato a disputa com Miami, destino disponível com a aérea desde 2014 em Fortaleza.
Resultados de outubro voos internacionais
Com os resultados de movimentações em outubro liberados pela Agência Nacional de Aviação Civil, o Ceará ultrapassou a marca de 40.000 passageiros internacionais chegando e saindo do aeroporto Pinto Martins.
Mais precisamente, foram 41.018 passageiros, não suficiente para alçar o aeroporto a melhores posições no Nordeste.
O equipamento permanece na 3ª posição da região, atrás de Salvador, que movimentou 48.060 passageiros e Recife, 44.574.
|Ranking
|Aeroporto
|Pax
|Ocupação
|1
|GUARULHOS
|1404368
|84%
|2
|RIO DE JANEIRO
|450802
|78%
|3
|CAMPINAS
|92816
|95%
|4
|BRASÍLIA
|69911
|84%
|5
|FLORIANÓPOLIS
|62096
|84%
|6
|SALVADOR
|48060
|81%
|7
|RECIFE
|44574
|86%
|8
|CONFINS
|43684
|87%
|9
|FORTALEZA
|41048
|87%
|10
|PORTO ALEGRE
|33179
|74%
|11
|MANAUS
|15191
|56%
|12
|BELÉM
|14966
|56%
|13
|CURITIBA
|13844
|71%
|14
|NATAL
|7612
|51%
|15
|PORTO SEGURO
|5543
|76%
Sobre setembro, que movimentou 34.422 passageiros internacionais em Fortaleza, outubro trouxe um dia a mais, que faz a movimentação crescer naturalmente, bem como o início do crescimento de voos da Air France na alta estação.
Desde meados do mês passado que a companhia aérea incrementou seus voos de 3 para 5 semanais entre o Ceará e Paris e está com voos super abarrotados: média de 97% de ocupação na partida a Paris, e 90% entre o trecho Paris Fortaleza.