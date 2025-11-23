Latam ‘lucra’ mais em voos para Lisboa do que para Miami

Em outubro, mês em que deixou de ligar Fortaleza a Miami, a Latam teve de fato resultados gerais mais fortes, ligando Fortaleza a Lisboa.

Mês passado, foram 2 voos a mais ligando Fortaleza a Lisboa, totalizando 6 movimentos de ida e volta entre Fortaleza e Lisboa, contra 2 voos a menos voando a Miami, totalizando 7 partidas e chegadas entre Fortaleza e Miami.

A Latam descontinuou totalmente os voos a Miami no último dia 27 de outubro.

Resultados

Mês passado, ambas as ligações mostraram praticamente a mesma demanda de passageiros por voo - 256 passageiros em voo de/para Miami contra 251 passageiros em voo de/para Lisboa com o Boeing 787-9.

Ocupações muito fortes e média de 85% praticamente. Voos cheios.

Voos Passageiros Carga Decolagens Pax/Dec Carga/Decolagem FOR-LIS-FOR 3017 143338 12 251,4 11944,8 FOR-MIA-FOR 3587 71755 14 256,2 5125,4

O contexto para os dois destinos são totalmente antagônicos, porém. A Latam enche seus aviões a Europa mesmo com voos diários da Tap (Lisboa) e várias saídas semanais da Air France (Paris) totalmente abarrotados de passageiros (ocupações superiores a 90%), ou seja, a demanda europeia é enorme, levando a Latam a certamente poder cobrar mais por seus bilhetes a Lisboa.

Já no contexto aos EUA, a Latam não teve resultados mais fortes a Miami mesmo sem os voos da Gol à cidade da Flórida, denotando menor demanda.

Contamos inclusive como voos da Europa ao Brasil trazem receitas extras às companhias através de cargas como kits de kitesurf.

Cargas são o fiel da balança na disputa entre Miami e Lisboa

Se no contexto de passageiros, a comparação entre Miami e Lisboa possa ser apenas subjetivamente conclusiva, no contexto de carga, qualquer dúvida some.

Em outubro, a Latam transportou mais que o dobro de cargas em seus voos entre Lisboa (11,9 toneladas) que transportou nos seus voos a Miami (5,1 toneladas).

Para dar uma ideia ao leitor, 11,9 toneladas de carga é equivalente em massa a 119 passageiros e suas malas, pesando 100kg em média, é próximo a 30% de passageiros a mais nos voos. Isso pesa bastante em divisas para a companhia aérea.

Assim, a Latam acertou forte, mudando todos seus voos de Miami para Lisboa, conforme publicamos em julho.

Já em novembro, portanto, a Latam estará apenas com voos a Lisboa, sem voos a Miami, que devem retornar apenas em abril, porém com apenas uma frequência semanal: não mais com duas.

Ou seja, Lisboa venceu de fato a disputa com Miami, destino disponível com a aérea desde 2014 em Fortaleza.

Legenda: Latam mudou todos seus voos de Miami para Lisboa. Foto: Reprodução/Instagram @johnalysson_spotter.

Resultados de outubro voos internacionais

Com os resultados de movimentações em outubro liberados pela Agência Nacional de Aviação Civil, o Ceará ultrapassou a marca de 40.000 passageiros internacionais chegando e saindo do aeroporto Pinto Martins.

Mais precisamente, foram 41.018 passageiros, não suficiente para alçar o aeroporto a melhores posições no Nordeste.

O equipamento permanece na 3ª posição da região, atrás de Salvador, que movimentou 48.060 passageiros e Recife, 44.574.

Ranking Aeroporto Pax Ocupação 1 GUARULHOS 1404368 84% 2 RIO DE JANEIRO 450802 78% 3 CAMPINAS 92816 95% 4 BRASÍLIA 69911 84% 5 FLORIANÓPOLIS 62096 84% 6 SALVADOR 48060 81% 7 RECIFE 44574 86% 8 CONFINS 43684 87% 9 FORTALEZA 41048 87% 10 PORTO ALEGRE 33179 74% 11 MANAUS 15191 56% 12 BELÉM 14966 56% 13 CURITIBA 13844 71% 14 NATAL 7612 51% 15 PORTO SEGURO 5543 76%

Sobre setembro, que movimentou 34.422 passageiros internacionais em Fortaleza, outubro trouxe um dia a mais, que faz a movimentação crescer naturalmente, bem como o início do crescimento de voos da Air France na alta estação.

Desde meados do mês passado que a companhia aérea incrementou seus voos de 3 para 5 semanais entre o Ceará e Paris e está com voos super abarrotados: média de 97% de ocupação na partida a Paris, e 90% entre o trecho Paris Fortaleza.