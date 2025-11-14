Voos internacionais ajudam a consolidar o Ceará como meca do kitesurf

Uma foto enviada à coluna pelo empresário Pablo Guterres, mostrando a sala de desembarque internacional do Aeroporto de Fortaleza com mais de 30 kits de kitesurf, chegando através do voo da Air France vindo de Paris, é sintomática de um turismo agregado que cresce a passos largos no Ceará: o de esportes náuticos e ventos.

E os números comprovam que o turismo esportivo e de aventura apresentou forte crescimento em 2025 no Ceará, com destaque especial para as modalidades que envolvem vento, como o kitesurf e o windsurf. Segundo dados da Secretaria do Turismo do Estado (Setur-CE), o quantitativo de turistas nesse segmento saltou de 297.515 em 2024 para 350 mil em 2025, um aumento de 17,6%.

O gasto médio per capita atingiu R$ 3.965,45. Já a receita turística direta derivada desse tipo de turismo cresceu de R$ 1,145 bilhão para R$ 1,387 bilhão, o que equivale a um avanço de 21,2% em apenas um ano.

Nesse contexto, a aviação desempenha papel fundamental, pois são os voos internacionais que trazem boa parte desses turistas à meca do kitesurf, o Ceará.

O crescimento dos esportes náuticos no Ceará coaduna com o grande incremento de turistas estrangeiros chegando por voos internacionais. Com dados da Embratur, 88.074 estrangeiros chegaram pelo aeroporto internacional de Fortaleza de janeiro a outubro de 2025. A quantidade é 22% maior do que a chegada de estrangeiros entre janeiro e outubro de 2024.

Para o Estado, trata-se de um público que gasta mais do que o turista tradicional de praia e sol, pois demanda serviços diferenciados, como a locação de veículos maiores, a hospedagem em pousadas e hotéis especializados para o esporte, sobretudo fora da Região Metropolitana de Fortaleza.

Não à tóa, o Ceará abriga a copa do mundo de kitesurf, conforme noticiado pelo Diário do Nordeste.

Como trazer ainda mais esportistas?

A aviação é estratégica, como dissemos, para que mais turistas esportivos venham ao Ceará. O movimento de estrangeiros no Estado tem crescido a taxas de dois dígitos.

Com voos da Iberia, poderemos crescer mais que 10% em passageiros internacionais em 2026, sem mencionar outros voos que poderão aparecer. Serão da ordem de 4.500 assentos a mais por mês com a empresa, que iniciará voando três vezes por semana a Fortaleza.

Outros voos internacionais da Europa, ou não, poderão chegar em 2026. A internacionalização do aeroporto de Jericoacoara é algo bastante estratégico que pode até facilitar a vida dos velejadores estrangeiros, dado que a região de Preá é das mais buscadas para a prática do kitesurf.

O equipamento precisa evoluir e receber voos internacionais e, consequentemente, mais turistas estrangeiros. Do lado dos voos domésticos, o Ceará precisa crescer mais, a taxa de janeiro a setembro de 2025 sobre igual período de 2024 é da ordem apenas de 8%, segundo dados da Fraport.

A Setur já nos informou que busca com cada uma das três companhias nacionais (Latam, Gol e Azul) um plano de crescimento mais significativo para os próximos 2 anos.

Serviço extra

Os kits de kitesurf rendem tarifas extras para as companhias aéreas e podem custar taxas acima de 100 euros para voos ao Brasil, ou seja, acima de R$ 600,00, considerando pranchas entre 1 e 3 metros de comprimento, de acordo com os valores praticados pela Air France.

Essas parcelas de taxas extras ajudam a rentabilizar bastante os voos da Europa para Fortaleza e se constituem num segunda componente de faturamento para as companhias:

1. Passagens e tarifas de cabine (passageiros);

2. Cargas de porão (como frutas e cargas esportivas).

Segundo leitores da Coluna e fontes da aviação cearense, voos da Tap e Latam, vindos de Lisboa, trazem igualmente boas quantidades de praticantes de esportes náuticos e seus kits de surf. Os europeus são de longe os principais visitantes do Ceará, sobretudo portugueses, franceses e italianos.

Crescimento da Air France e Latam no Ceará

As operações da Air France no Ceará continuam de maneira muito saudável em Fortaleza. Além das cinco frequências semanais na alta estação de final de ano pelo segundo ano consecutivo (2 frequências a mais que na baixa estação), já está à venda uma frequência extra da companhia entre julho e agosto de 2026, algo inédito no pós-pandemia.

Já a Latam está mantendo três voos semanais para Lisboa desde o final de outubro.

Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.