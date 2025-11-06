Praia da Taíba volta ao circuito mundial de Kitesurfe e recebe duas etapas da GKA Kite World Cup

O Ceará volta ao centro das atenções do kitesurfe mundial. A Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, recebe a partir desta quinta-feira (06) os principais atletas da modalidade para a GKA Kite World Cup 2025, competição que deve movimentar a economia local, ampliar o fluxo turístico e reforçar a projeção internacional do estado no cenário dos esportes de vento.

Até domingo, ocorre o GKA Kite-Surf World Cup Taíba. Já entre os dias 12 e 15 de novembro, será realizada a etapa do GKA Freestyle Kite World Cup Taíba. Os dois eventos integram o circuito oficial da Global Kitesports Association (GKA), reconhecida pela World Sailing, entidade máxima da vela mundial.

As baterias terão 15 minutos de duração e intervalo de 2 minutos para transição, mantendo o ritmo acelerado das disputas e permitindo melhor aproveitamento das condições de vento e mar.

As etapas no Brasil terão peso decisivo na corrida pelos títulos mundiais de 2025 e reúnem nomes de destaque do kitesurfe internacional. O evento na Taíba engloba duas das cinco modalidades do circuito global:

Kite Wave (Kite-Surf) – Prova clássica em que os atletas surfam ondas utilizando a força da pipa para ganhar velocidade e executar manobras. A modalidade exige precisão técnica, resistência e leitura do mar. O circuito já passou por destinos como Cabo Verde, Alemanha e Marrocos.

Freestyle – Focada em saltos e manobras aéreas avaliadas por grau de dificuldade, estilo e criatividade. A modalidade estreou na temporada em Abu Dhabi e agora chega à Taíba, que oferece condições favoráveis com vento regular e mar relativamente liso.

"A nossa Praia da Taíba respira esporte e é motivo de orgulho sediar o GKA Kite World Cup 2025, a Copa do Mundo de Kitesurf. Além de incentivar a prática esportiva, esse grande evento projeta São Gonçalo do Amarante no cenário internacional, impulsiona o turismo e gera emprego e renda para a nossa população", destaca o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão.

Atletas brasileiros no topo

Na modalidade Modalidade Kite-Surf (Wave), o atleta brasileiro Pedro Matos, ocupa a segunda colocação, com 2.290 pontos. O outro brasileiro na disputa, Sebastian Ribeiro, está em oitavo, com 1.470 pontos. O italiano Airton Cozzolino lidera, com 2.450 pts. No feminino, o Brasil é representado por Kesiane Rodrigues, que ocupa atualmente a terceira colocação.

“É um evento que movimenta a economia local, atrai visitantes e mostra, para o mundo, a força do turismo esportivo no nosso estado. Para nós, da Secretaria do Turismo, é uma alegria ser parceiro dessa iniciativa que valoriza nossos talentos e reforça a imagem do Ceará como um destino de natureza, esporte e hospitalidade”, destaca o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck.