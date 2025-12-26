Diário do Nordeste
Bastidores de Alex Silva no Ceará: veja perfil do jogador e o que motivou o acerto

Lateral chega ao Vozão após destaque no Coritiba; Ceará aposta em força defensiva e polivalência

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Alex Silva foi campeão da Série B 2025 com o Coritiba
Foto: JP Pacheco/Coritiba

O Ceará acertou sua primeira contratação para a temporada 2026 ao anunciar, nesta quinta-feira (25), a chegada do lateral-direito Alex Silva, campeão da Série B de 2025 pelo Coritiba sob o comando de Mozart, atual técnico do Vozão.

O Diário do Nordeste apurou que cinco pontos principais chamaram a atenção do departamento de futebol do Ceará, que trabalhou nos bastidores para fechar com o jogador de 31 anos, contratado para disputar posição com o português Rafael Ramos.

POR QUE O CEARÁ CONTRATOU ALEX SILVA

A avaliação interna do clube é de que Alex Silva entrega solidez defensiva e perfil físico forte, características consideradas fundamentais para o modelo de jogo do técnico Mozart, que foi campeão da Série B com o Coritiba tendo a melhor defesa da competição.

Outro aspecto valorizado é a polivalência. Além de atuar como lateral-direito, Alex Silva também pode jogar pelo lado esquerdo e em outras posições, ampliando o repertório tático e oferecendo mais soluções ao elenco em momentos de necessidade ou de desejo de variação tática.

O jogador também foi bem avaliado pela capacidade de arrancar em velocidade após o drible, mantendo a condução da bola mesmo pressionado, além de ser capaz de acelerar o contra-ataque quando o time recupera a bola, iniciando as transições ofensivas.

Outros fatores de destaque são a bola aérea forte, tanto ofensiva como defensivamente, e o fato de ser um jogador com conquistas importantes, com títulos nacionais e internacionais, como a Série B, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

